Oroscopo lunedì 3 aprile: Gemelli “irritati”, Scorpione seducente

Che giornata sarà per i 12 segni dello Zodiaco? Ecco cosa prevedono le stelle per oggi, lunedì 3 aprile 2023.

Oroscopo oggi, 3 aprile 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Luna in sesto Campo, stakanovista. Una voce sottile e suadente, che alimenta le vostre ambizioni, vi spinge a volere di più, a fare, a impegnarvi di più. Un transito che potrebbe perfino rivelarsi determinante per la carriera! Da bravi Ariete affrontate la vita con piglio pratico ed essenziale, ma sotto la scorza tutta forza ed entusiasmo palpita un cuore assetato di affetto e passione.

Toro

Bella giornata, divertente e di grande soddisfazione, grazie alla Luna nel quinto Campo e Mercurio che sbarca nel vostro segno. Ambiente simpatico e stimolante al lavoro: la vostra creatività finalmente trova pane per i suoi denti. Interessantissimo lo spettacolo a cui assisterete la sera, smuoverà forti emozioni e porterà in luce segreti e verità nascoste. Armonia nella coppia.

Gemelli

Luna detestabile in Vergine e Mercurio, astro governatore dei Gemelli, da oggi defilato nel segno che precede il vostro. Transiti che portano attimi di stanchezza, scontentezza e delusioni. Possibili distrazioni ed errori al lavoro. Irritabili e insoddisfatti in campo amoroso, in cerca di qualcosa che nemmeno voi sapete cos’è. Fate un passo indietro e tendetevi la mano.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Splendida giornata per voi, con tanti astri favorevoli: vi donano efficienza e grinta, ma anche ispirazione e un pizzico di fortuna – che non guasta. Vi porteranno in alto sul lavoro, nello sport e in società, dando nel contempo al partner sentimentale e ai soci un’impressione di sicurezza. Coltivate gli interessi che avete già avviato. Incontri emozionanti per i più giovani.

Leone

Giornata senza infamia e senza lode. Fidatevi della vostra intelligenza e delle capacità che avete di analizzare le situazioni: le vostre conclusioni saranno rapide e corrette e vi permetteranno di essere sempre un passo avanti gli altri. Non ponete limiti alla fantasia e alla voglia di amare, ma non affidatevi pigramente all’iniziativa altrui, corteggiate e… conquisterete.

Vergine

Luna protagonista nel segno, sostenuta da altri aspetti positivi: quello di Venere e di Mercurio che oggi vi osserva con attenzione. Avete progetti e idee vincenti da realizzare a breve scadenza. Non mancherà neppure l’occasione per riscuotere apprezzamenti e consolidare il vostro prestigio. Iniziative professionali vantaggiose. Da dieci e lode l’intesa con la persona amata.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Lunedì un po’ sbiadito per la Bilancia, dal punto di vista astrologico. Luna e Mercurio in ottavo Campo, vi ignorano. Momenti di pigrizia si alterneranno a fasi di iperattività mentale; una certa discontinuità, sia nell’umore che nell’energia vitale: non preoccupatevi, prendete le cose come vengono e vedrete che tutto andrà a posto da sé! Concedetevi ciò che può dare piacere.

Scorpione

Incominciate la giornata all’insegna di un bel dinamismo, oltre a una notevole apertura mentale: vi metterà in grado di vedere più lontano. I vostri orizzonti, dunque, si amplieranno, avrete una visione più completa di molte situazioni. Aiuti inattesi. L’amore sarà guardato con un occhio di benevolenza da parte di Venere e Marte; una certa carica seduttiva renderà più facili le cose.

Sagittario

Come immaginiate ci si possa sentire con la Luna allo Zenit in quadratura? Esattamente come oggi vi sentite voi! Sereni solo, se avete in corso una storia d’amore tutto sommato soddisfacente. Tutto il resto è ‘noia’, parafrasando una nota canzone. Problemi al lavoro se avete un’attività autonoma, le spese extra per la casa e i mezzi di trasporto, vi tolgono la tranquillità.

Oroscopo, previsioni di oggi lunedì 3 aprile da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Cielo splendente! Una volta rotto il ghiaccio, tutto verrà da sé e sarà più semplice del previsto: non incontrerete grandi difficoltà. Intanto fate il primo passo, la Luna vi sostiene. Se avete una vita di coppia stabile realizzerete un’ottima intesa con il partner che vi permetterà di capire che amate il partner nel modo giusto. Incontri magici, emozionanti per i single.

Acquario

Non è il caso di abbandonare la prudenza che Saturno vi consiglia, soprattutto se avete a che fare con una persona della quale non vi fidate del tutto; comunque dategli una chance, e se le cose non andranno come sperate, rifiutate la collaborazione. Non sarà facile rifiutare un invito collegato all’ambiente di lavoro, ma se proprio non ve la sentite inventate una bella scusa.

Pesci

Luna opposta al segno. Una vocina maliziosa, simile a una zanzarina, fa traballare la fiducia che riponete nel vostro socio d’affari. Approfittate di un momento di pausa per prendere un caffè insieme, parlando del più e del meno vi improvvisate Sherlock Holmes per indagare sulle sue mosse. Per ora, però, tenetevi i vostri sospetti per voi, forse avete preso un granchio…