L’oroscopo di Ognissanti: le previsioni segno per segno, da Ariete a Pesci

Previsioni su amore, lavoro, fortuna, soldi e benessere, segno per segno.

Oroscopo di oggi, mercoledì 1 novembre 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 1 novembre 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Felici e contenti tutto il giorno, ma il merito non è solo vostro: molto fa la Luna in Gemelli armonica al vostro segno. Vi regala fascino, fantasia e simpatia. Dove non aiutano le circostanze, l’ispirazione arriva diretta dal cuore! Tutto in rosa, dal flirt alla famiglia, passando per varie sfumature; la sensibilità e le lunghe antenne aiutano a cogliere i bisogni della persona amata.

Toro

La Luna stuzzica il secondo campo, quello dei quattrini: per molti di voi potrebbero esserci notevoli gratificazioni in arrivo, non escluse quelle di ordine economico. In ambito affettivo, si prevedono occasioni molto piacevoli per stare bene assieme al partner o, se siete single, di fare incontri molto suggestivi che faranno scattare la magica scintilla dell’amore.

Gemelli

Questo giorno potrà essere molto interessante sotto il profilo professionale e non mancherà di proporre situazioni e opportunità entusiasmanti e, soprattutto, vincenti. Se siete liberi e autonomi nella professione anche la fortuna sarà dalla vostra parte e potrete concludere ottimi affari. E in amore? Sentite forte il bisogno di nuove esperienze. È inutile esitare, perdere tempo!

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Per voi questo giorno non promette grandi cose, nei rapporti soprattutto. Non aspettate che ve lo dicano, ma nel lavoro rimboccatevi le maniche e mettetevi all’opera sia per portare a termine gli impegni in calendario sia per rimediare alcuni vostri errori, alcune vostre leggerezze. In ambito privato, cercate di aprirvi e di comunicare, se volete un buon rapporto affettivo.

Leone

La fortuna vi assiste: se non sarete timidi le occasioni vi offriranno ciò che volete su un piatto d’argento. Sarete in grado di ribaltare una situazione, finanziaria o sentimentale, che fino a ieri vi vedeva in svantaggio. Potrete, così, permettervi qualche follia, qualche spesa extra. In netto miglioramento anche l’umore e l’intesa con la persona amata dopo giorni non facili.

Vergine

Per qualcuno tra voi questa giornata rappresenta un momento determinante per acchiappare il successo per la coda e tenerlo ben stretto. Tutto sarà nell’agire con intelligenza e con astuzia, senza farsi incantare da ciò che riluce molto, ma vale poco! Non date per scontato l’affetto della persona che vi sta vicino, ma cercate di essere affettuosi e presenti. Buoni affari in vista.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Siete i beniamini delle stelle e queste oggi si daranno molto da fare per esaudire ogni vostro desiderio. Tenete occhi e orecchie bene aperti: vi verranno regalate fantastiche opportunità! Nel lavoro aumenterà il vostro prestigio e le possibilità di appoggio da parte di persone influenti. In amore, molti single sono pronti a fare un passo in avanti e non essere più soli.

Scorpione

Apparite molto seducenti oggi! Usate al meglio questa qualità: intensificate gli appuntamenti, agite, sfoderate il migliore dei vostri sorrisi e non dimenticatevi che anche per voi l’amore è molto importante. Le persone che vi vogliono bene vi apprezzeranno ancora di più se il vostro cuore è sereno e libero da impulsi angoscianti. Splendide opportunità, buoni affari per molti di voi.

Sagittario

Giornata sottotono, un po’ per le scarse energie e un po’ per i pensieri negativi che attraversano in lungo e in largo la vostra mente. Non lasciatevi intimorire dai contrattempi o da comportamenti scorretti di alcuni colleghi di lavoro: avete tutti i requisiti per spuntarla, dimostrando in modo concreto il vostro talento e la vostra personalità. Bene, per fortuna, l’amore.

Oroscopo, previsioni di oggi mercoledì 1 novembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Vi sentite soli e un po’ trascurati da chi vorreste avere vicino? E se invece di innervosirvi, prendeste in mano lo smartphone? Con gli astri che avete sopra il capo, potrete anche sistemare alcune questioni in sospeso, cogliere al volo un’opportunità, occuparvi del fisico e dell’aspetto. Se avete modo di concedervi un viaggio, se pur breve, con amici, non perdete altro tempo…

Acquario

Nel disegno che vi riguarda, c’è un cielo particolarmente armonico e promettente, in cui le stelle vi eleggono superfavoriti del giorno. Momenti gratificanti e molto felici si prevedono nel settore professionale, soprattutto se avete un’attività autonoma. Sarete comunque protagonisti anche in campo amoroso: intesa, passione e sex-appeal vi rendono davvero straordinari.

Pesci

La Luna in Gemelli sgradevole al vostro segno, non vi fa buon gioco. Nelle relazioni interpersonali, almeno sulla carta, avete tutti i numeri per andare d’accordo con tutti: dialettica, pacifismo e, non ultimo, fascino. Peccato che a tratti riemerga il ricordo di un’esperienza negativa che brucia ancora, influenzando anche il presente.

Questo è l’oroscopo di oggi, 1 novembre. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay