Oroscopo di venerdì 10 novembre: le previsioni segno per segno

Amore, lavoro, soldi e fortuna: ecco cosa prevedono le Stelle per tutti i segni.

Oroscopo di oggi, venerdì 10 novembre 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 10 novembre 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Sotto il tiro contrastante della Luna vi sentite incompresi e un senso di angoscia vi impedisce di ragionare lucidamente. Conviene quindi tenere un profilo basso, evitare ogni motivo di tensione con le persone vicine e non forzare con le attività quotidiane, non pretendere l’impossibile dal vostro fisico. Chiaritevi le idee in campo amoroso, nel caso chiedete consiglio agli amici.

Toro

Vi attende una giornata ricca di curiosità e soddisfazioni. Create un’atmosfera rilassata e piacevole, da vivere tutta in compagnia dei vostri figli; raccontate loro alcune favole, che hanno il potere di parlare della vita proprio per quella che è. Ricordate che la cura di bellezza forse più bella e benefica che esiste è il dormire, bene e abbondantemente. Non lo dimenticate.

Gemelli

In crescita la vitalità, l’entusiasmo e l’ottimismo. Recupererete, così, la fiducia in voi stessi e nelle vostre possibilità dopo giorni molto difficili. Sempre con moltissima attenzione e il consiglio di una persona competente, potrete tentare una piccola speculazione a breve termine. E l’amore? L’ingresso di Venere nel quinto Campo segnala emozioni in gran quantità.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Le relazioni stridono sotto il peso della quadratura della Luna. Ma grazie a Mercurio avete la capacità di ricucire subito ogni strappo, di ristabilire l’armonia dopo ogni lite o discussione. Il senso dell’umorismo è la vostra carta vincente, in amore. Ritagliatevi del tempo per voi, per assaporare il silenzio, il relax o un buon libro: il vostro spirito richiede questo nutrimento.

Leone

L’atmosfera di questa domenica? Intensa e briosa! Riceverete la visita di amici che sapranno interessarvi con le loro idee originali e coinvolgervi nei loro programmi. Luna e Venere favorevoli sottolineano opportunità che possono rivelarsi molto vantaggiose: approfittatene. Molti di voi potranno avere un’intensa voglia d’amore e provare il desiderio di sensazioni mozzafiato.

Vergine

Trascorrerete la giornata di festa, divertendovi in compagnia di persone che vi vogliono bene e condividono i vostri interessi. Riscuoterete riconoscimenti che vi metteranno di buonumore e vi faranno vivere belle emozioni. Lasciatevi andare con fiducia all’abbraccio della persona del cuore: eventuali incomprensioni si ridimensioneranno e la vita riprenderà a sorridervi!

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Gli astri vi vogliono vincenti; oggi, potrete fare il salto di qualità che da tempo sognate e per il quale concentrate le vostre energie. Complimenti! Vivrete il rapporto di coppia all’unisono con la dolce metà, comprendendo al volo i suoi desideri: riscoprirete il piacere di dialogare e divertirvi. Fascino alle stelle e opportunità gustose per i single e i più giovani.

Scorpione

Un pizzico di fantasia può essere oggi il tocco magico che permette di trasformare una questione noiosa o fastidiosa in qualche cosa di sopportabile. Sotto il profilo affettivo, invece, sentite il desiderio di tuffarvi con il partner nel mare sconfinato di sensazioni profonde, alla ricerca di un’unione romantica che mai come ora vi sembra possibile realizzare. Non trascurate il relax.

Sagittario

Lamentatevi oggi se ne avete il coraggio! Grazie alla Luna che vi osserva favorevolmente potrete realizzare i progetti che vi stanno a cuore e divertirvi alla grande con gli amici. Oltre a questo, viaggerete, farete esperienze nuove. Conoscerete persone interessanti se siete single, fortificherete con il cemento rosa l’intesa con la persona amata se siete in coppia.

Oroscopo, previsioni di oggi venerdì 10 novembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Giorno non del tutto facile. Non è il momento di fare passi azzardati, soprattutto se siete nati a dicembre. L’intesa con il partner dà segni di debolezza? Non temete: qualche battibecco non potrà causare danni irreparabili. Piuttosto, tenete d’occhio le uscite di denaro; con Luna e Giove dissonanti anche le piccole spese, se sommate, potrebbero rivelarsi cospicue.

Acquario

Sollecitati da transiti planetari molto dinamici, riuscirete a mettere a punto alcuni programmi molto divertenti. Pertanto, sarà di vostro gradimento questa domenica, animata da qualche incontro a sorpresa, ma anche da occasioni culturalmente stimolanti. Non date per scontato una conquista: è vero che siete sicuri di voi stessi, ma un minimo di strategia è necessaria anche a voi.

Pesci

I pianeti fanno un po’ di confusione nel vostro cielo creando qualche problema. Sembra giunto il momento di dimostrare la vostra effettiva disponibilità nei confronti del partner e dei vostri familiari, stanchi delle vostre promesse. Procedete con i piedi di piombo in una questione finanziaria, senza lasciarvi abbagliare dalla prospettiva di guadagni eccezionali. Rilassatevi, svagatevi!

