Oroscopo del 10 ottobre: le previsioni da Ariete a Pesci

Previsioni su lavoro, amore, fortuna e benessere segno per segno nell'oroscopo del giorno.

Oroscopo di oggi, martedì 10 ottobre 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 10 ottobre 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito tuttoxme.com. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

In amore momenti di burrasca, dovuti forse alla voglia di libertà. Siete certamente persone sensibili ma avete troppa paura di mostrare i vostri sentimenti con le persone che invece meriterebbero un maggiore generosità.

Toro

Potete dare spazio a dei progetti che avete in mente e potete liberamente parlarne con chi vi è vicino, in quanto potrete trovare in loro, oltre che dei consigli, anche un appoggio morale e se sarete fortunati anche economico. Siete ricchi e non ve ne accorgete.

Gemelli

Oggi vi sentirete particolarmente dinamiche e perfino effervescenti, non potranno sfuggirvi ottime opportunità che sarete pronte a captare. Momenti dolcissimi in amore.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Il vostro indice di gradimento in amore sarà forse in lieve ribasso, ma non dovete per questo preoccuparvi. A metà giornata potreste avere un contrattempo sgradevole; non disperatevi, prendete qualcosa con gli amici e vedrete subito le cose sotto una prospettiva migliore.

Leone

Potreste alzarvi dal letto con la vostra canzone preferita e sarebbe già un buon inizio di giornata.

Dato il vostro talento, basta impegnarvi anche poco per raggiungere prestigiosi obiettivi e oggi lo potrete comprovare.

Vergine

Basta poco per migliorare, ma attenti a dosare il criticismo. Una grande entrata finanziaria può aiutarvi.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Non abbiate paura di condividere i vostri sentimenti con il resto del mondo . Splendide le novità in campo sentimentale.

Scorpione

Oggi vi toccherà aiutare un amico a liberarsi dai fantasmi del passato, ma lo farete volentieri. Avete bisogno di riprendere il controllo del vostro corpo e della vostra mente, per riuscire di nuovo a combinare qualcosa di buono.

Sagittario

La vostra mente è estremamente attiva di questi tempi e anche nel momento del riposino potreste avere qualche idea geniale che costringerà qualcuno delle persone che vi sono vicine a prendervi in seria considerazione. Vi sentirete in ottima forma fisica e mentale oggi, pronti per partire alla carica in ogni direzione.

Oroscopo, previsioni di oggi martedì 10 ottobre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Oggi è giornata di resoconti nel campo sentimentale e non potete svignarvela molto facilmente. Potreste ferire i sentimenti di qualcuno, che rimarrebbe molto deluso dal vostro comportamento infantile.

Acquario

Accettate la generosità degli altri e imparate un po’ da questa, potrà esservi utile in futuro. In amore sarete seducenti come non mai e potrete lanciarvi alla conquista del cuore di chi vi interessa.

Pesci

Non dovreste avere paura di scontentare qualcuno se vi prendete più tempo da dedicare alle cose che vi piacciono, come godere la compagnia degli amici o del vostro partner. Splendide novità in campo sentimentale per i nati alla fine del segno.

Questo è l’oroscopo di oggi, 10 ottobre. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay