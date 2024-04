L’oroscopo del giorno di giovedì 11 aprile: ecco i segni più fortunati

Previsioni su amore, lavoro, soldi e fortuna per tutti i segni, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, giovedì 11 aprile 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 11 aprile 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito mio-oroscopo-del-giorno.com. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

La giornata scorrerà rapidamente. Dovrete fare degli spostamenti, che saranno soddisfacenti. Una discussione con persone di grande esperienza vi farà probabilmente capire che i vostri eccessi sono dannosi. Siete più sereni e fiduciosi in voi stessi, il che vi fa guadagnare dei punti al di fuori del contesto sociale.

Toro

La giornata di oggi sarà meravigliosamente vivace. Gli incontri che farete saranno piacevoli e la fiducia incrementerà. Avete bisogno di trovare un equilibrio tra mente e corpo, azione e relax… Ascoltate il vostro corpo. Siete nell’occhio del ciclone, il che vi rende molto dinamici. Tuttavia, avrete bisogno di uscirne a un certo punto.

Gemelli

Le alleanze favorevoli diventano una possibilità, quindi guardate oltre le apparenze. Sarete sorpresi. La vostra salute, anche se eccellente, può essere turbata da problemi al fegato e dei piccoli cambiamenti alla vostra dieta potrebbero aiutare. È necessario fare degli aggiustamenti tra sogni e realtà, per procedere.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

La vostra autostima sta migliorando, ora è il momento di ristabilire la verità con qualcuno che conoscete. Il vostro corpo ha bisogno di ricaricarsi, sarebbe bello andare in gita e respirare aria fresca. Era il momento di riconoscere la necessità di fissare un limite… Avete motivo di dare fiducia a chi vi circonda per un aiuto.

Leone

Scoprirete le verità di chi vi circonda, che non sono sempre facili da accettare, ma sarà una benedizione sotto mentite spoglie. La vostra forma fisica è in crescita: tutto quello che dovete fare è prevedere le conseguenze degli eccessi e assicurarvi di spendere la vostra energia in buona misura. Sarete al centro dell’azione oggi e ciò vi motiverà. Avrete però ancora bisogno di un po’ di tempo libero.

Vergine

Gli umori variabili e mutevoli sono un riflesso della vostra esitazione interiore. Dimostrate di essere più sensati nel modo di consumare energia e un maggiore equilibrio è evidente. Una certa pedanteria emana dal vostro entourage e avrete voglia di fuggire. Abbiate pazienza…

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Avete migliorato il controllo delle vostre emozioni e questo vi permetterà di essere più percettivi su coloro che vi circondano. Mantenete il ritmo anche dopo un’intensa attività: siete in ottima forma! È necessario utilizzare la vostra energia in eccesso. Oggi la vostra eccessiva ostinazione potrebbe portarvi in un vicolo cieco. Andateci piano…

Scorpione

Avete bisogno di prendere delle distanze con dei soggetti secondari. Vedrete tutto più chiaro in seguito. Siete al meglio della forma: approfittatene per rendervi conto di alcune cattive abitudini nel vostro stile di vita. La comunicazione con i vostri simili sarà coinvolgente. Sarete voi stessi con coloro che vi sono più vicini.

Sagittario

Siate determinati se la tentazione diventa troppo forte per voi… state trovando difficoltà a mantenere la calma oggi! Siete in migliore forma e maggiormente in grado di affrontare ciò che deve essere affrontato. Non impantanatevi in discussioni futili. Sarete in grado di vivacizzare l’atmosfera senza essere intimiditi da persone poco flessibili. Non preoccupatevi troppo di essi!

Oroscopo, previsioni di oggi giovedì 11 aprile da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Il vostro radar emotivo è terribilmente sensibile e vi rende più selettivi del solito. Non isolatevi. C’è troppo da fare intorno a voi e avete solo un desiderio: stare da soli. Ne avete realmente bisogno. Oggi sarete determinati a proseguire negli sforzi passati e a procedere nelle vostre aspirazioni.

Acquario

Prendete tempo per riflettere attentamente prima di prendere decisioni definitive oggi. Gli sforzi vi costano tanto e lo si può sentire, la fatica è reale. State attingendo alle vostre riserve, è tempo di riposarvi. Oggi le cose si muovono alla velocità della luce. Sarete in grado di rendervi utili e addirittura indispensabili.

Pesci

La giornata sarà dominata da discussioni con gli altri, che presenteranno un’opportunità! Oggi siete al top della forma e gestirete con cautela le vostre dinamiche. Se vi attenete all’essenziale, risolverete le questioni in modo efficace. Viaggi d’affari e formalità ufficiali sono all’ordine del giorno. Modificate i vostri piani di conseguenza.

Fonte immagine: Quique da Pixabay