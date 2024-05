Oroscopo del giorno di sabato 11 maggio 2024: ecco i segni fortunati del weekend

Previsioni su amore, lavoro, soldi e fortuna per tutti i segni, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, sabato 11 maggio 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 11 maggio 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito mio-oroscopo-del-giorno.com. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Lo sforzo compiuto oggi non sarà vano. Cercate il sostegno tra chi vi circonda. Abbiate cura di voi anche con una dieta equilibrata. Avete intenzione di stringere nuove amicizie tra un problema quotidiano e l’altro.

Toro

Periodo favorevole per le alleanze, ma guardate oltre le apparenze. La vostra salute, anche se eccellente, può essere turbata da problemi al fegato: conviene cambiare un po’ la dieta. Avete bisogno di riposo mentale e di stare un po’ da soli per ritrovare la calma.

Gemelli

Il vostro ottimismo vi farà guadagnare l’ammirazione di chi vi circonda. Siate tolleranti, non tutti saranno in grado di tenere il passo con il ritmo. Attenti al vostro fegato: non esagerate a tavola. Avrete la possibilità di essere selettivi sulle persone della vostra cerchia di amici.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Riuscirete a risolvere un conflitto tra chi vi circonda e ne sarete orgogliosi. Ciò nonostante, sarete troppo intransigenti e duri con voi stessi. Avete bisogno di trovare un equilibrio tra azione e riposo, riflessione e relax. Otterrete la massima soddisfazione dalle vostre relazioni con i vostri cari.

Leone

Sarete in grado di concentrarvi sul vostro senso di armonia e di risolvere i rapporti con gli amici. Scoprirete presto, anche grazie al ragionamento logico, chi sono i veri amici.

Vergine

La vostra intuizione vi guida nella giusta direzione. Ci sono festeggiamenti in vista, non declinateli! Avete bisogno di un cambiamento d’aria e di ricaricare le batterie in campagna. Concedetevi un po’ di tempo, siete troppo tesi. Siete di buon umore e riuscite anche a superare le meschinità altrui. Non siete facilmente influenzabili.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Non esitate a dare il vostro parere. Ma attenzione: state sfidando la vostra fortuna, senza rendervene conto. Avete bisogno sia di esercizio che di riposo, ma non combinateli. Avrete l’impressione che altri cercano di approfittare di voi, a ragione. Non lasciatevi ingannare dalle lusinghe.

Scorpione

Prendetevi tempo per risolvere i problemi che sorgono in profondità. È tempo di buttarvi. Siete in buona forma psicologica e vi sentite abbastanza eccitati per riuscire ad apportare equilibrio alle vostre azioni in modo intelligente. I vostri bisogni di sicurezza frenano la vostra spontaneità, ma cercate di rimanere voi stessi.

Sagittario

Il vostro ottimismo vi aiuterà a superare i fastidi e gli ostacoli che incontrerete. Usatelo per lasciarvi alle spalle cattive abitudini – iniziano a farsi sentire le lacune del vostro buon stile di vita. Chi vi circonda si avvicinerà per imporvi delle scelte. Ma non c’è motivo di opporvi. Lasciatevi trascinare, non è un segno di debolezza.

Oroscopo, previsioni di oggi sabato 11 maggio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Le vostre preoccupazioni diminuiranno e questo vi aiuterà a fare un passo indietro da una questione importante che è in sospeso. Approfittate della relativa calma di oggi per pensare realmente a cosa potrebbe mancare nella vostra alimentazione. Prenderete le giuste distanze dal vostro passato.

Acquario

Le persone che vi circondano saranno sconcertate dalla vostra distanza: fate attenzione a non isolarvi. Avete fatto degli eccessi e dovete fare attenzione all’alimentazione! È il momento per rivedere la vostra dieta. La vostra sincerità e integrità vi salveranno dal finire in una grossa trappola. Rimanete voi stessi a tutti i costi.

Pesci

Dovrete aspettare prima di consolidare un progetto particolare, ma non rinunciate. Verificate che il cibo che state assumendo è ancora buono: la vostra distrazione potrebbe condurre ad alcuni problemi di stomaco. Non esitate a mettere a posto le vostre carte… Ne sono in arrivo altre molto importanti!

