Oroscopo di martedì 12 marzo 2024: i segni più fortunati in amore e nel lavoro

Previsioni su amore, lavoro, soldi e fortuna per tutti i segni, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, martedì 12 marzo 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 12 marzo 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito mio-oroscopo-del-giorno.com. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Lavorerete facilmente sui vostri progetti più complessi. Sarete efficienti oggi e anche molto attenti: non lascerete nulla al caso, in particolare nelle conversazioni con gli altri… Sarete lusingati dal risultato.

Toro

Le scelte che compirete oggi saranno importanti più che mai. Dedicatevi al futuro e al modo in cui costruirlo. Avrete tutto da guadagnare se svilupperete la vostra resistenza. Fortunatamente il morale è molto buono e compensa le vostre debolezze. Non sentitevi in colpa se riuscite ad aiutare tutti coloro che lo richiedono. Pensate a voi stessi.

Gemelli

Avrete entusiasmo ma avrete tendenza a lasciare delle cose fino all’ultimo minuto. Le conversazioni che avete oggi vi porteranno pace interiore. Non siate troppo ansiosi e non fate salti mortali per aiutare gli altri. È necessario che dedichiate un po’ di tempo per voi, per ricaricare le batterie. Le discussioni che avrete oggi vi incoraggio e darete loro un seguito positivo.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Saprete come trasformare le circostanze insolite a vostro vantaggio. Il giorno in cui riuscite a spostare le montagne non è ancora arrivato, quindi moderate le vostre azioni e non paragonatevi agli altri! Sembrerete più seri agli occhi di chi vi circonda. Sarà la chiave del vostro successo oggi.

Leone

State per entrare in una nuova fase, in cui la vostra vita affettiva porterà più soddisfazioni: siate ricettivi! I dubbi che avete stanno minando la vostra energia, quando in realtà ne avreste bisogno. Isolatevi un po’ e cercate di essere più ottimisti. Vi esprimete in modo più chiaro e preciso. Non dimenticate di andarci piano con gli altri.

Vergine

State per raggiungere il successo nei vostri progetti con vero e proprio ottimismo. Siete tornati in forma e avete la necessaria sicurezza per affrontare ciò che deve essere affrontato. Non perdetevi in parole inutili. La vostra popolarità attira a voi le persone che potrebbe davvero aiutarvi. Ci sono nuove amicizie in vista.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Avrete molto spazio per la libertà di espressione oggi e ci sono alcuni vincoli che non sopporterete più. La vostra mente è oberata di lavoro e avrà bisogno di un periodo di riposo e un po’ di calma: prendete un po’ di spazio e mangiate verdure. Una vecchia disputa di famiglia tornerà in superficie. È il momento di porre le vostre condizioni in modo chiaro.

Scorpione

Non esitate a esprimere la vostra opinione. Sarete realistici come sempre. State involontariamente forzando troppo le cose… Avete bisogno sia di esercizio che di riposo: è quindi consigliato praticare uno sport. “Il fine giustifica i mezzi”… Avrete la possibilità di utilizzare questo motto a vostro vantaggio senza nuocere a nessuno.

Sagittario

La relativa calma oggi è favorevole per una valutazione generale. Concentratevi sull’essenziale. Gli obblighi sembrano faticosi, quindi scaricatevene e cercate di trovare un momento di solitudine per ritrovare la calma interiore. State diventando più efficienti in materia di pratiche e mettete da parte tutto ciò che è del tutto superfluo.

Oroscopo, previsioni di oggi martedì 12 marzo da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Essere troppo generosi potrebbe portare qualche spesa sconsiderata, non esagerate. La gente sarà gelosa della vostra buona forma di oggi… Non lavorate tanto, gli altri vi vedranno come una persona che opera troppo. Il vostro perfezionismo vi rende spietati. Siate realistici e inquadrate le vostre aspettative in una prospettiva reale.

Acquario

Vi concentrerete sulle strategie e sulle azioni per raggiungere i vostri obiettivi. È ora di tornare sulla retta via. Raggiungerete il top della forma se dedicherete più tempo a parlare con le persone vicine, senza troppe chiacchiere. Sarete più flessibili con gli altri affinché siano più inclini ad ascoltarvi.

Pesci

Una nuova opportunità di cambiamento sarà a portata di mano oggi, ma siate sicuri di leggere attentamente tutto ciò che richiede la vostra firma. Sarebbe meglio evitare qualsiasi attività di Ercole oggi, fate attenzione a non fare distorsioni o falsi movimenti: controllate i vostri impulsi! Sarete più concilianti del solito e la gente avrà più fiducia in voi. Mostrate il vostro desiderio di armonia senza esitazioni.

Fonte immagine: Quique da Pixabay