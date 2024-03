Oroscopo del 14 marzo 2024: ecco i segni più fortunati del giorno

Previsioni su amore, lavoro, soldi e fortuna segno per segno, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, giovedì 14 marzo 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 14 marzo 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito mio-oroscopo-del-giorno.com. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Selezionate le fonti d’informazione e di certo non sprecherete il vostro tempo. Avete bisogno di fare le cose per bene e nulla ve lo vieta, anche se esagerate… Questo è l’unico punto debole per i vostri livelli di energia. Se riuscite a superare il vostro carattere impetuoso e a controllare i vostri impulsi frenetici, tutto andrà bene oggi.

Toro

Avrete talento per ottenere simpatie della gente, il vostro fascino vi aprirà le porte! Se riuscite a lavorare sul contenimento della vostra impazienza, ne trarrete beneficio. Il vostro ottimismo crescente rinforza la vostra energia. Sarete più ricettivi alle idee degli altri. È il momento ideale per appianare le differenze superficiali.

Gemelli

Sarete più profondi del solito, e questo sarà riconosciuto. Fate più esercizio fisico e assumete più liquidi, sarebbe un bene per ricaricare le batterie. Contribuirà a svuotare la testa. Oggi sarà necessario combattere per evitare di sentirvi isolati a causa delle vostre osservazioni caustiche.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Il calore di chi vi circonda sarà molto soddisfacente. Non rimanete nel vostro bozzolo. Sfruttate al massimo la giornata di oggi prendendo tante vitamine: avete bisogno di prendervi maggiormente cura di voi. C’è possibilità di riuscire a raggiungere alcuni accordi molto favorevoli. Lavorare per instaurare un dialogo sarà il modo per raggiungere questo obiettivo.

Leone

Gli shock del passato riemergono. Non lasciate che le vostre emozioni superino la vostra mente. La vostra distrazione potrebbe costare alcuni errori. Dovreste rallentare e prendere le distanze. La vostra tendenza alla contraddizione vi porta a conflitti irrisolvibili… È necessario fare un passo indietro.

Vergine

Venere facilita le discussioni intime. Questo è il momento di sviluppare la vostra relazione con delicatezza. Gli sforzi sono ben ricompensati. Fareste bene ricordare questo motto. Concedetevi una serata di totale relax. Delle idee inedite vi danno tanta energia. Non bruciate le tappe, pianificate a lungo termine.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

La vostra fiducia in voi stessi creerà invidie e potrebbe portare a malintesi. Gli impulsi imprevisti e frenetici vi stancano, quindi non esagerate con l’entusiasmo fisico. Non cercate di imporre la vostra visione delle cose, rimanete flessibili e soprattutto aperti ai bisogni degli altri.

Scorpione

Non esitate a disimpegnarvi. I vostri dubbi attuali saranno assolutamente fondati. Sarebbe una buona idea immergervi in qualcosa che vi piace molto. Questo vi procurerebbe rilassamento, che serve per sentirvi meglio. Riemerge una preoccupazione di ordine amministrativo o giudiziario che avete lasciato in sospeso per troppo tempo.

Sagittario

Sarete troppo sensibili per formulare qualsiasi giudizio reale sugli eventi che si snodano. Non sforzatevi di agire duramente. Sarà più facile del solito essere razionali sulle cose – è il momento di iniziare una dieta o di smettere una cattiva abitudine. Oggi i vostri presentimenti sembrano avverarsi. Ci vedete giusto, è il momento di fare il punto.

Oroscopo, previsioni di oggi giovedì 14 marzo da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

La vostra gentilezza vi porterà fortuna, vi sentite utili e il favore verrà restituito. Finirete per avere delle conversazioni molto positive, che vi porteranno le energie che sembravano mancare. La fine di una preoccupazione che vi turbava arriva proprio al momento giusto per liberarvi e sarà particolarmente buona per la vostra capacità espressiva.

Acquario

Avrete un bel da fare per riuscire a raggiungere un accordo con le persone che vi affiancano nella progettazione. Nonostante la tendenza a pensare troppo, manterrete una visione equilibrata uscendo all’aria aperta, sia letteralmente che metaforicamente. Non ha senso chiedervi di compiere un grande sforzo oggi. Avete un solo desiderio: godervi la vita.

Pesci

Stabilirete contatti interessanti che vi apriranno delle opportunità. Sono in vista delle nuove amicizie molto positive. In compenso, il vostro cervello in fermento esige momenti di relax. Datevi modo di farlo e tutto andrà per il meglio! Avrete più facilità a incontrare persone interessanti… un cambiamento è nell’aria.

Questo è l’oroscopo di oggi, 14 marzo 2024. Leggi anche l’oroscopo annuale su QdS.it.

Fonte immagine: Quique da Pixabay