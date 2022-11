Oroscopo del giorno di oggi, lunedì 14 novembre: le previsioni segno per segno

Oroscopo di oggi, lunedì 14 novembre 2022: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 14 novembre 2022, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di Oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Mattinata no, sotto tiro della Luna in quadratura al vostro segno. Amate il vostro lavoro e puntate a svolgerlo nel modo migliore, ma se le condizioni esterne non consentono finite per estraniarvi perdendo motivazione. Meno male che a cambiarvi l’umore e la direzione degli eventi nel pomeriggio entra in scena la Luna Leone, sventolando l’ulivo della pace e le roselline dell’amore.

Toro

Giornata divisa in due come la mela di Biancaneve. La parte rossa, quella buona, ve la mangiate tutta il mattino, con la Luna abbracciata a Venere e buona amica di Giove. Avete un’attività autonoma? Riscaldate i motori e preparatevi a far mangiare la polvere alla concorrenza. Un po’ meno sereno il pomeriggio, con la Bianca Signora passata in Leone, segno ostile al vostro.

Gemelli

È arrivato il momento di buttarvi e di puntare sui vostri talenti. Il cielo di oggi vi invita a investire le vostre risorse creando così un dinamismo che produce più movimento nella vostra vita. Le vostre capacità hanno un certo valore, ma dovete essere voi i primi a crederci! Circostanze favorevoli in ambito professionale potrebbero favorire un vostro balzo in avanti.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Mattinata super con la Luna nel segno abbracciata a Venere e a Giove. Avrete dunque tutte le vostre brave frecce nella faretra per fare centro! E lo farete alla grande nonostante nel pomeriggio la Bianca Signora cambi registro scivolando in Leone, nella vostra seconda Casa. Per la casa spenderete parecchio e in famiglia e tra vicini ci sarà un problemino da affrontare.

Leone

Astro d’argento defilato nel segno che precede il vostro, fino al caffè delle 14. Lo sentite un po’ lontano, ma intanto avete messo a fuoco qualcosa che non volevate vedere, magari solo per paura di coinvolgervi troppo e perdere il controllo. Approfittate dell’atmosfera astrale per fare ordine nella vostra mente e nel vostro cuore. Piacevolmente movimentata la serata.

Vergine

Mattina serena e molto produttiva, fa testo la Luna favorevole fino all’ora di pranzo. La voglia di esplorare nuove direzioni è alimentata sia da Venere che Giove. Concretezza, senso pratico, fermezza e resistenza saranno le vostre doti migliori. Avrete, inoltre, un particolare riguardo per tutta la sfera sentimentale, quasi l’amore avesse assunto un’importanza nuova.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Mattinata leggermente problematica con la Luna allo zenit; vi tiene in ballo col lavoro o con un pagamento che tarda ad arrivare creandovi complicazioni. Di buono c’è che disegna buoni aspetti con Giove e Venere. Dal pomeriggio, poi, la Luna cambia colore alla giornata: dopo le nuvole mattutine si fa più tersa e azzurrina, parlandovi di amori e amicizie in perfetta sintonia.

Scorpione

Splendido giorno. Intelligenti, ben organizzati, rapidi di riflessi, sapientemente comunicativi saprete mettere a frutto le vostre doti migliori per progredire professionalmente. Un’improvvisa fortuna potrebbe portarvi guadagni inattesi. Se avete programmato con una persona amica non date per scontato l’andamento della serata: potrebbero esserci intriganti sorprese!

Sagittario

La vostra capacità percettiva si farà più ampia e si dilaterà all’infinito alimentando un’intuizione molto più profonda del solito: comprenderete situazioni e persone al volo, senza alcun bisogno di parole, quasi foste dotati di un radar. La sfera professionale è sempre in primo piano, anche il settore economico è promettente. I rapporti amorosi sono destinati a crescere.

Oroscopo, previsioni di oggi lunedì 14 novembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Non aspettatevi la tranquillità e il placido scorrere delle ore sempre uguali, restereste delusi! Situazioni positive si alterneranno a momenti di tensione, imprevisti nel lavoro saranno superati nel modo più inaspettato: insomma non vi sarà per niente consentito di annoiarvi. Ritagliatevi del tempo per il riposo e modificate le abitudini dannose per il vostro organismo.

Acquario

Avete ottime idee per migliorare la fiducia e il dialogo con i colleghi di lavoro, per impostare regole e orari in modo più equo. Serata deliziosa per le coppie stabili, ma anche per i single desiderosi di rendere più tenera e più profonda un’amicizia che sta procedendo a gonfie vele. Selezionate le amicizie evitando quelle che per voi hanno persone importanza, non significano più nulla.

Pesci

Con la mente sgombra e le idee chiare potrete prendere iniziative vincenti sul piano professionale o buttare le basi per un progetto da sviluppare successivamente. Giorno magnifico per chi deve viaggiare, sia per motivi di lavoro che personali. Dal punto di vista affettivo, potrete realizzare un sogno che avete coltivato segretamente nel vostro cuore, qualunque esso sia.

Questo è l’oroscopo di oggi, 14 novembre. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay