Oroscopo di venerdì 15 marzo 2024: ecco i segni più fortunati del giorno

Previsioni su amore, lavoro, soldi e fortuna segno per segno, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, venerdì 15 marzo 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 15 marzo 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito mio-oroscopo-del-giorno.com. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Vi farebbe bene approfittare semplicemente dei piaceri che la giornata di oggi vi offre senza sentirvi in colpa. Disponete di più forza interiore e siete sempre più in forma, sono entrambi ideali per procedere con le vostre attività pratiche o domestiche. Avete l’impressione, a ragione, che qualcuno cerca di approfittare della vostra generosità. Siate selettivi nelle vostre scelte.

Toro

Il vostro ottimismo è chiaramente avvertito da chi vi circonda. Non esitate a diffonderlo intorno a voi. La vostra salute migliora sul piano fisico, avrete migliori riflessi e vi sentirete più leggeri. Otterrete i risultati positivi degli sforzi compiuti il mese scorso. Celebrazioni in vista…

Gemelli

Avrete modo di risolvere un conflitto con qualcuno che vi circonda. Il fatto di perdonare vi permetterà di liberarvi più di quanto pensiate. La vostra irritabilità per gli errori altrui rivela la tensione nervosa a cui siete sottoposti e che dovete assolutamente prendere in considerazione. Tenetevi per voi le vostre indecisioni. Qualcuno rischia di farvi prendere la direzione sbagliata.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Vi sentirete ispirati a raggiungere un maggiore equilibrio nel vostro stile di vita. Una sensazione di stanchezza vi fornisce un indizio: una serata tranquilla sarebbe l’ideale, riposo nella privacy della propria casa. Avete un umore costruttivo e dinamico, e la vostra mente è in sintonia con la realtà di tutti i giorni.

Leone

Sarete totalmente spietati agli occhi degli altri. Il buon umore sarà però presente. Il vostro sistema digestivo necessita di alcune accortezze, è tempo di fare il punto sulla vostra alimentazione, riducete gli zuccheri. Non siate così opachi. Il vostro alone di mistero è più forte di quanto pensiate e vi isolate troppo dagli altri.

Vergine

L’atmosfera è allegra e armoniosa. Non sarete delusi da chi vi circonda e i festeggiamenti sono in vista. La vostra forma migliora sempre più e sarete soddisfatti dei vostri sforzi. Riducete i dolci, non sono una giusta ricompensa. Fate un passo indietro nel corso dei vostri progetti. Ciò vi permette di prendere decisioni sane sul vostro futuro.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

La vostra voglia di vivere vi conduce al massimo piacere e è giunto il momento di assaporare la vita in tutto il suo splendore. Il vostro ottimismo farà la differenza e sarà facile compensare la mancanza di sonno. Assicuratevi di trovare tempo a sufficienza per una dieta equilibrata. Avrete la possibilità di essere selettivi sulle persone della vostra cerchia, farete un passo in avanti nella giusta direzione.

Scorpione

Il vostro ottimismo e le vostre abilità sociali vi porteranno fortuna oggi. Relazioni di successo sono in vista. Vi sarà difficile scegliere tra il vostro bisogno di auto-indulgenza e di pace interiore! Avrete delle idee chiare e facili da esprimere. Sono possibili delle associazioni se approfondite questa pista.

Sagittario

Le reminiscenze del passato vi fanno esitare, non dubitate di voi stessi e non avrete rimpianti. A casa troverete i mezzi per ricaricare le batterie. Fate uno sforzo sul piano alimentare. È necessario prendere il toro per le corna in campo finanziario. Pensate in anticipo alle spese a venire.

Oroscopo, previsioni di oggi venerdì 15 marzo da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

I vostri cambiamenti di metodo a livello professionale vi portano fortuna. Non esitate! Conservando dei momenti di solitudine e d’intimità potrete utilizzare meno energia. C’è troppa agitazione che vi circonda! Il vostro spirito d’iniziativa e la volontà di aiutare gli altri saranno favorevolmente considerati da chi vi circonda. Esprimete i vostri sentimenti.

Acquario

La vostra fiducia e calma vi attira simpatie e vi rende affidabili agli occhi degli altri. La vostra energia tornerà e sarete in grado di pensare più concretamente a ciò per cui vale veramente la pena consumarla. State attraversando una fase di intensa riflessione, che vi permetterà di fare un bilancio e di rimettervi a fuoco.

Pesci

La vostra gentilezza vi porterà fortuna, vi sentite utili e il favore verrà restituito. Finirete per avere delle conversazioni molto positive, che vi porteranno le energie che sembravano mancare. Siete più sereni e fiduciosi in voi stessi, il che vi fa guadagnare dei punti al di fuori del contesto sociale.

Questo è l’oroscopo di oggi, 15 marzo 2024. Leggi anche l’oroscopo annuale su QdS.it.

Fonte immagine: Quique da Pixabay