L’oroscopo della domenica: i segni più fortunati del 17 marzo 2024

Previsioni su amore, lavoro, soldi e fortuna per tutti i segni, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, domenica 17 marzo 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 17 marzo 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito mio-oroscopo-del-giorno.com. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

La vostra franchezza diventa sempre più evidente e ha un maggiore impatto. Siete più inclini a colori con una certa maturità. Mostrate segni di carenza di calcio nelle ossa e nei denti, dovreste intervenire prima che diventi un problema. State per compiere uno sforzo chiaro e riflessivo per adattarvi al cambiamento e riuscirete a farlo senza intoppi. Un risultato importante è all’orizzonte.

Toro

Dovrete fare delle concessioni che non avevate previsto e vi si apriranno nuove porte. Non caricate tutto sulle vostre spalle. Delegate alcuni compiti prima di sentirvi sopraffatti. La vostra attenzione è catturata dal più audace dei progetti. Non smussate gli angoli, assicuratevi che le vostre azioni sono sicure.

Gemelli

Avrete una buona capacità relazionale oggi – è il momento di lanciarvi sui vostri obiettivi! I venti stanno cambiando… Avete bisogno di una boccata d’aria fresca, di riprendere energie all’aria aperta. I vostri orizzonti si ampliano. Prendete tempo per riflettere. È ancora troppo presto per agire.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Alcuni nuovi incontri positivi si tradurranno in progetti originali. Avrete l’opportunità di dare uno slancio alla vostra vita. Riuscite a controllare meglio la vostra sensibilità e avrete quindi più energia. Di conseguenza sapete gestire meglio le vostre riserve e sarete in buona salute. Le situazioni urgenti vanno affrontate. Assicuratevi di ottenere tutte le informazioni necessarie prima di iniziare.

Leone

La vostra giornata sarà positivamente leggera, degli spostamenti sono da prevedere, ma saranno utili. Una discussione con delle persone con esperienza vi proverebbe senza dubbio che i vostri eccessi sono nocivi. Lo stato d’animo in cui vi troverete oggi vi aiuterà a evitare gli ostacoli. Avete ragione a non preoccuparvi, essere spensierati vi porterà fortuna.

Vergine

Vi sentirete in perfetta sintonia con le persone che vi circondano, in modo positivo. Avete bisogno di rilassarvi, fate qualcosa che vi piace. La vostra sensibilità è molto acuta oggi, ma cercate di non apparire difficili, sarebbe peggio.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Tutto accadrà così velocemente intorno a voi, ma avrete bisogno di rilassarvi: fate un passo indietro. Oggi vi porterà la pace interiore, vi calmerà i nervi. La vostra testardaggine vi ripagherà. Vedete chiaramente le intenzioni degli altri e questo vi fa guadagnare tempo.

Scorpione

Un vento fortunato vi farà avvicinare ai vostri obiettivi. Raggiungeteli e afferrateli, non aggiratevi come un’anima in pena! Sembra che sarete in ottima forma, siate selettivi con l’alimentazione per ottenere più energia. È ora di pensare alla vostra felicità e di rifiutare di fare concessioni che sono difficili da sopportare.

Sagittario

Sarete molto più ricettivo a nuove ondate di pensiero. Solo gli sciocchi non cambiano mai idea. Sarete in forma per tutta la giornata, nonostante un po’ di sonno, il sentirsi stanco non è una debolezza. L’attaccamento al passato mette i vostri piani in attesa. Sistemate le cose e mettete le vostre carte in tavola.

Oroscopo, previsioni di oggi domenica 17 marzo da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Essere troppo generosi potrebbe portare qualche spesa sconsiderata, non esagerate. La gente sarà gelosa della vostra buona forma di oggi… Non lavorate tanto, gli altri vi vedranno come una persona che opera troppo. Vi troverete positivamente in uno stato d’animo combattivo e non confonderete gli ostacoli apparenti con le vere e proprie sfide.

Acquario

La vostra lucidità vi sarà molto utile, quindi non esitate a esprimere la vostra opinione, il vostro realismo non mancherà. Troverete facile immergervi nel lavoro cerebrale. Non dimenticate di passare a qualcos’altro dopo, per svuotare la testa. Anche se il vostro entusiasmo è percepito come arroganza, riuscirete ad attrarre sostegni positivi. Siate ricettivi agli altri.

Pesci

Preferite la collaborazione alle lotte di potere. I vostri rapporti con gli altri avranno grande successo. Sarebbe benefico svolgere un’attività sportiva che sviluppi e rafforzi il sistema cardiovascolare. Non sopporterete alcun freno ai vostri progetti, è il momento di liberarsi di tutto ciò che è d’intralcio!

Questo è l'oroscopo di oggi, 17 marzo 2024.

Fonte immagine: Quique da Pixabay