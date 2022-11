Oroscopo giovedì 17 novembre, le previsioni per tutti i segni

Oroscopo oggi, ecco come trascorreranno la giornata i segni zodiacali: le previsioni su amore, fortuna, lavoro e benessere.

Oroscopo di oggi, giovedì 17 novembre 2022: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 17 novembre 2022, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di Oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Come sempre il lavoro è il vostro pallino e anche oggi non fate eccezione, nonostante l’emicrania inflitta dalla Luna in sesta Casa; costi quel che costi vi ci trascinate comunque, animati da un fortissimo senso del dovere, ma penalizzati da quell’aria rassegnata che di certo non vi fa belli. Portare a terminare tutti i vostri impegni in tempo utile oggi non sarà facile come sempre.

Toro

Ottima giornata. Gli influssi astrali (in primis la Luna in quinto Campo) riportano in auge l’amore, il lato piacevole e languido delle situazioni e della vita in generale. Concedetevi pure una pausa dagli impegni abituali per godervi qualche momento con il vostro lui o la vostra lei di sempre. Al lavoro proposte e occasioni al profumo di denaro e successo in vista.

Gemelli

La giornata non è delle più lineari, ma in generale in questo periodo le stelle vi conferiscono serenità, fiducia in voi e nel prossimo, e anche una buona dose di fortuna materiale. Oggi lasciate emergere il vostro lato migliore, manifestate la vostra socievolezza, la vostra generosità e la vostra cordialità. Al lavoro servono buon senso, coerenza e senso di responsabilità.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Circostanze favorevoli forniscono la soluzione per questioni che vi stanno particolarmente a cuore. L’importante sarà badare al sodo, alle difficoltà reali, invece di impuntarvi su delle sciocchezze. Avete decisamente bisogno di distrarvi! Serata in compagnia degli amici di sempre: per una pizza, una birra, un party o per recarvi al concerto del cantante preferito.

Leone

La Luna in Campo secondo quadrata a Venere. In questi giorni i soldi sembrano uscire dalle vostre tasche per vie diverse e, qualche volta, anche misteriose, e il più delle vostre non ve ne accorgete nemmeno. Potrebbe accadere, letteralmente, che le monete dalle tasche finiscano su poltrone o divani su cui siete seduti. In altri casi arriverete a casa con il portafoglio vuoto.

Vergine

Oggi siete, senza dubbio, i protagonisti dello Zodiaco con la Luna nel vostro segno quadrata a Venere. Nel primo caso ve la prenderete per una reazione, un comportamento non gradito della persona amata; anche una spesa imprevista sarà motivo di grande irritazione. Occhi aperti su contratti e compravendite immobiliari. Di vostro gradimento cena, serata e compagnia.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Giovedì anonimo per la Bilancia, con la Luna bloccata nella dodicesima Casa, quella della riflessione, della meditazione. Mercurio e Venere, tuttavia, oltre a sostenervi dal punto di vista astrologico vi regalano una dolce ebbrezza autunnale… Quasi come un grande aquilone giallo attaccato al filo stretto nella vostra mano. La mente è finalmente libera da preconcetti e tormenti!

Scorpione

Giornata col sorriso grazie alla Luna in Vergine. Muovetevi con diplomazia, ma non rinunciate a prendere posizione! Il filone dell’amore appare molto favorito, ma anche umore e salute oggi vanno davvero alla grande. Ritagliatevi qualche momento di benessere e di serenità in cui fare quello che più vi piace. Vita sociale trascinante e piena di sorprese per chi è single.

Sagittario

Giornata grigia. Potrà esserci un po’ di tensione nella coppia a causa della gelosia o di un’accesa discussione dettata da uno stupido litigio con un familiare. Forse ultimamente avete un po’ trascurato i vostri doveri e, oggi, qualcuno vi presenterà il conto! Rispettate le regole della vostra professione, sarà il modo migliori per garantirvi la buona riuscita di ogni iniziativa.

Oroscopo, previsioni di oggi giovedì 17 novembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Ottimo giovedì dal punto di vista delle stelle. La Luna in Vergine preannuncia una giornata all’insegna di decisioni importanti, di svolte decisive per il futuro professionale, per il vostro stile di vita. Addio al passato e alle situazioni di sosta forzate che vi hanno impedito di fare ciò che volevate! Carte vincenti al lavoro, idee vincenti, puntualità, precisione e organizzazione.

Acquario

La Luna in ottava Casa favorisce i cambiamenti che mutano senza sofferenze e con una speciale armonia interiore. È bello per chi vi conosce seguire questa vostra fase di espansione, di cambiamenti dettati dal desiderio di rinnovare la parte profonda di voi. Ce la metterete davvero tutta, vi adopererete come non mai perché tutto vada per il meglio tra voi e la persona amata.

Pesci

Finché la Luna transita in Vergine, non vi potete attendere nulla di soddisfacente. Niente da ridire sui vostri programmi, quello che non va sono le condizioni ambientali che ne ritardano le effettive possibilità di realizzazione. Non si escludono scontri d’opinione con un familiare. Giove nel segno vi indica la strada da seguire: molta elasticità e adattamento alle situazioni.

Questo è l’oroscopo di oggi, 17 novembre. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay