Oroscopo del 17 ottobre: previsioni per tutti i segni, da Ariete a Pesci

Le previsioni dell'oroscopo del giorno segno per segno.

Oroscopo di oggi, martedì 17 ottobre 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 17 ottobre 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Giornata un po’ spenta, dal ritmo un po’ sonnacchioso. Ma, memori delle difficoltà e delle tensioni da poco superate, sapete accontentarvi: le idee sono ancora un po’ confuse e non sapete bene qual è la strada migliore da imboccare. Le condizioni di salute sono nella norma, ma dovreste prendervi un po’ di tempo per voi stessi, per recuperare serenità ed equilibrio.

Toro

Con la Luna in Scorpione, nell’altra parte del cielo, tenderete ad agire sopra le righe. Non rispetterete, infatti, né le regole, né le opinioni altrui; non vi farete scrupoli nel dire quello che pensate e non resisterete alla tentazione di un flirt, di un’ avventura pur avendo la fede al dito. C’è dell’altro: spenderete un capitale. Grosse novità per i single e per i più giovani.

Gemelli

Prendete in mano le redini di una situazione complessa e trovate la giusta soluzione. Alla fine sarete soddisfatti di voi stessi! Per festeggiare vi concederete una serata rilassante in compagnia delle persone che amate di più. Non si può dire che la vita di coppia viva dei momenti esaltanti, ma a voi non importa; in questo momento preferite puntare su sicurezza e tranquillità.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Forte, oggi, il sostegno delle stelle: è tempo di dare il via a progetti innovativi, importanti, tali da migliorare posizione e guadagni, e dare una bella sferzata alla vostra vita. Non siate timidi, proponete le vostre idee! Questo giorno, inoltre, vi promette solennemente che potrete trascorrere una serata tranquilla e anche piuttosto gradevole sotto il profilo sentimentale.

Leone

La Luna vi rema contro e quindi prima di prendere una qualsiasi decisione, fate chiarezza in voi stessi e focalizzate con calma i veri obiettivi. Siate prudenti nel lavoro: le complicazioni ci saranno e qualcuna sarà più fastidiosa del previsto. Dal punto di vista sentimentale, una leggera tensione animerà il rapporto di coppia senza, in ogni modo, comprometterne l’equilibrio.

Vergine

Giornata stimolante e produttiva. Saprete imporvi nelle situazioni più intricate e con le persone più difficili da trattare; oltre a questo, riuscirete a dare il meglio di voi in ogni situazione, farvi notare da qualcuno che conta e ottenere così validi appoggi per quanto riguarda il lavoro. Serata intensa e divertente da condividere con il partner e una simpatica comitiva d’amici.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Per qualcuno tra voi questa giornata rappresenta un momento determinante per acchiappare il successo per la coda e tenerlo ben stretto. Tutto starà nell’agire con intelligenza e con astuzia, senza farsi incantare da ciò che riluce molto, ma vale poco! Non date per scontato l’affetto della persona che vi sta vicino, ma cercate di essere affettuosi e presenti. Buoni affari in vista.

Scorpione

I favori astrali oggi sono tutti per voi e vi garantiscono una giornata praticamente perfetta. Il merito è soprattutto di una Luna generosissima: il notturno satellite transita, infatti, nel vostro segno. Finalmente torna il buonumore e subito vi sentite meglio, più energici. A volte la forza della psiche opera dei veri e propri portenti! Successi sportivi e sentimentali.

Sagittario

Con il positivo fermento che alberga nella vostra dodicesima casa, quella in analogia con la solitudine, le prove della vita e il passato, potreste ritrovarvi oggi a pensare alla vostra vita affettiva trascorsa, ai ricordi legati alle situazioni che più vi hanno colpito. Non lasciatevi travolgere dal rancore e dalle rivendicazioni, ricordate solo gli avvenimenti positivi e fatene tesoro!

Oroscopo, previsioni di oggi martedì 17 ottobre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Ottime notizie per voi. Con la Luna in transito nel segno dello Scorpione, le vostre quotazioni guadagnano punti. Allegria e buonumore sono i protagonisti indiscussi della vostra giornata: non perdete un colpo! Anche se non siete in vena di dare ascolto al partner, che reclama solo un po’ d’attenzione, lasciatevi andare… Il resto verrà da sé! Novità nel settore delle amicizie.

Acquario

Dovete affrontare una prova a livello familiare? Niente paura, una volta capito che di una prova si tratta, sfodererete tutta la vostra grinta e tutto il vostro sangue freddo, superando vittoriosamente ogni difficoltà. Col partner storico ravviverete il rapporto di coppia, inventando nuove magie e nuove alchimie per stare bene insieme. Problemi con l’auto e con l’acqua.

Pesci

Grazie al trigono dallo Scorpione, la Luna vi sostiene alla grande. Oggi non avete limiti! Puntate dritti ai vostri obiettivi e centrate con sicurezza anche i più arditi: niente può fermarvi. Vi viene proposto un viaggio di lavoro all’estero? Trovate il modo di portare anche il vostro partner, certo non ve ne pentirete. Deliziosi, di vostro gradimento i programmi serali degli amici.

Fonte immagine: Quique da Pixabay