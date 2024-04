L’oroscopo del weekend, i segni fortunati di sabato 20 aprile

Previsioni su amore, lavoro, soldi e fortuna segno per segno.

Oroscopo di oggi, sabato 20 aprile 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 20 aprile 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito mio-oroscopo-del-giorno.com. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

La giornata di oggi sarà ricca di consigli e raggiungerete un ulteriore livello di maturità. Siete stati bravi a nascondere la vostra fatica ma sarà necessario recuperare il sonno perduto. Finché non dimenticate di aggiungere un pizzico di umorismo nelle vostre parole, tutto andrà per il meglio. Alcune verità possono ferire molto facilmente.

Toro

Il buon umore vi rende popolari con chi vi circonda. Sarete bravi a diffondere questo sentimento e sarete al top della forma. Non cercate di affrontare tutti i problemi in una sola volta. Pensate alla vostra dieta. C’è più profondità nei vostri pensieri e nei progetti per il futuro. Badate a concentrarvi su di voi, senza influenze esterne.

Gemelli

In cima all’ordine del giorno vi è il miglioramento delle vostre condizioni di vita. Non importa cosa succede, rimanete aperti a ciò che gli altri vogliono e siate tolleranti. Non tutti saranno in grado di tenere il passo con il vostro ritmo. Vedrete i difetti di alcune persone in modo più chiaro… non avrete altra scelta che trarre le necessarie conclusioni.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Vi sembra facile affrontare gli ostacoli, e in particolare sapete come evitarne altri. State investendo tutta la vostra energia in azioni costruttive. Pensate a distendervi per mantenere l’equilibrio. Sarete in grado di riconciliarvi con tutto il mondo. Stare in buona compagnia vi aiuterà realizzarvi.

Leone

La profondità delle vostre convinzioni sarà convincente e potrete esprimervi senza falsa modestia, il messaggio arriverà a destinazione. Badate al vostro sistema digestivo e date un’occhiata alla vostra alimentazione, fate in modo di ottenere il nutrimento di cui avete realmente bisogno. Fuggite dagli impulsi che vi portano a parlare troppo velocemente: ci sono altri mezzi, prendete tempo!

Vergine

Avete l’intenzione di ottenere un riscontro positivo per gli sforzi compiuti il mese scorso. I festeggiamenti sono dietro l’angolo. E ne avrete motivo! Le malattie psicosomatiche e i disturbi lievi che presentate sono causati dalle vostre frustrazioni. Sarebbe un bene riconoscerli e affrontare il problema alla fonte. La vostra capacità di adattamento ai cambiamenti vi porterà fortuna. Avete ragione a essere aperti a diverse opzioni.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Usando la vostra immaginazione sarete in grado di trovare un modo per farvi capire, senza dover scombussolare nulla. Vi mantenete risolutamente in forma e le vostre energie sono in equilibrio. Utilizzatelo come una possibilità di rivalutare la vostra salute. Il vostro senso della realtà vi impedisce di lasciarvi trasportare… Lasciatevi distrarre, senza troppe convinzioni!

Scorpione

Vi sentirete ispirati a raggiungere un maggiore equilibrio nel vostro stile di vita. Una sensazione di stanchezza vi fornisce un indizio: una serata tranquilla sarebbe l’ideale, riposo nella privacy della propria casa. Attraversate una buona fase in campo finanziario. Concentratevi sui vostri conti e sui vostri progetti.

Sagittario

I vostri presentimenti erano fondati e la notizia non sarà una sorpresa per voi. Sapete cosa fare, quindi fatelo. Attenti a non scoraggiarvi troppo. Lasciatevi coccolare, vi sentirete meglio. Avrete un irrefrenabile bisogno di mettere un po’ di pepe nel vostro quotidiano, ma non esagerate!

Oroscopo, previsioni di oggi sabato 20 aprile da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Avrete l’opportunità di un cambiamento e di mantenere la distanza. Fuggite senza sentirvi in colpa. Avete bisogno di stare da soli in tutta tranquillità, per ricaricare le batterie dei vostri processi mentali. La vostra mente chiede riposo. Le persone potranno apprezzare la vostra visione del futuro e sarete in grado di trasmettere la vostra energia a coloro che vi circondano.

Acquario

Sembrerete più profondi del solito agli occhi di chi vi circonda e questa sarà la chiave del vostro successo oggi. Siete troppo preoccupati per gli altri, quindi fate una pausa… È vero che non siete a conoscenza dei vostri limiti, concedetevi un po’ di riposo. La vostra famiglia sarà al centro dell’attenzione. Questo è il momento di partecipare ai lavori di piccole dimensioni che sono in attesa di essere abbordati.

Pesci

Siete piuttosto pronti a perdonare e a dimenticare il passato, quindi fatelo senza rimpianti! La vostra disposizione meditativa vi spinge, a ragione, a prendere tempo per rilassarvi nel perseguire i vostri pensieri più profondi. Migliorerete le vostre doti da negoziatore. Non abbiate paura di seguire il vostro istinto!

Questo è l’oroscopo di oggi, 20 aprile 2024. Leggi anche l’oroscopo annuale su QdS.it.

Fonte immagine: Quique da Pixabay