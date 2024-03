Oroscopo del 21 marzo 2024: ecco i segni fortunati dei primi giorni di primavera

Previsioni di oggi su amore, lavoro, soldi e fortuna per tutti i segni zodiacali, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, giovedì 21 marzo 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 21 marzo 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito mio-oroscopo-del-giorno.com. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Avrete talento per ottenere simpatie della gente, il vostro fascino vi aprirà le porte! Se riuscite a lavorare sul contenimento della vostra impazienza, ne trarrete beneficio. Il vostro ottimismo crescente rinforza la vostra energia. La vostra capacità di adattamento ai cambiamenti vi porta fortuna. Fate bene a mantenere la mente aperta verso le diverse scelte che si offrono a voi.

Toro

Il vostro approccio realistico e pragmatico vi aiuterà a non perdervi in idee assurde. Sarete in buono stato per affrontare alcuni compiti seri ma ricordate di rispettare i vostri limiti, non importa quanto vi sentiate ottimisti. Siete sempre più emotivi oggi. Rimandate le decisioni importanti a un altro giorno e rallentate.

Gemelli

Stabilirete contatti interessanti che vi apriranno delle opportunità. Sono in vista delle nuove amicizie molto positive. In compenso, il vostro cervello in fermento esige momenti di relax. Datevi modo di farlo e tutto andrà per il meglio! Il vostro entusiasmo contagerà chi vi circonda. Ci sono molti nuovi incontri in vista.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Siete pronti a fare la pace con alcune persone. Sarete in buona compagnia per la vostra realizzazione. Fate attenzione prima di immergervi in attività fisiche. Rischiate di farvi male senza volerlo. State guardando al futuro e ciò vi rende distratti. Fate uno sforzo per concentrarvi sui dettagli.

Leone

Lavorerete facilmente sui vostri progetti più complessi. Sarete efficienti oggi. Siete più consapevoli del solito del vostro bisogno di costruire, nel senso ampio del termine, e di costruire la vostra sicurezza.

Vergine

Avrete modo di risolvere un conflitto con qualcuno che vi circonda. Troverete l’atto di perdonare più liberatorio di quanto pensiate. La vostra irritabilità verso la mancanza di tatto degli altri rivela in realtà il nodo di cui dovete tener conto. Troverete chi vi circonda particolarmente irrequieto… La vostra tranquillità vi permetterà di assaporare i piaceri della vita.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Vi sembra facile affrontare gli ostacoli, e in particolare sapete come evitarne altri. State investendo tutta la vostra energia in azioni costruttive. Pensate a distendervi per mantenere l’equilibrio. State spontaneamente seminando i buoni semi per una vita migliore. Continuate così.

Scorpione

La vostra facilità nel fare le cose e il successo che ne consegue risolleva il vostro morale. Mostrate la vostra gratitudine. I vostri livelli di energia sono buoni e motivati dal desiderio di essere costruttivi. Sarete in grado di ricaricare le batterie se assumete più liquidi. Provate un piacere perverso a provocare le cose. Attenti, le vostre parole sono più pungenti di quanto pensate.

Sagittario

Siete al centro dell’attenzione e non avrete problemi nel persuadere gli altri a lavorare con voi. Evitate discussioni tempestose, che diminuiscono la vostra energia. Vincerete, non dubitate. Cambiando prospettiva riuscirete finalmente a trovare la soluzione a un problema. È alla vostra portata.

Oroscopo, previsioni di oggi giovedì 21 marzo da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Sarete coscientemente diretti con le parole, ma cercherete di non contrariare nessuno. Siete in sintonia con il vostro ambiente: essere più equilibrati vi rafforzerà e libererà il vostro cammino dagli ostacoli. Un grande bisogno di azione vi spinge a prendere delle decisioni immediate. Siate obiettivi nelle vostre scelte.

Acquario

Sapete benissimo che l’unione fa la forza e si avete fiuto per le connessioni favorevoli. Raggiungete un accordo. Dovreste fare uno sport di resistenza per migliorare il vostro equilibrio. Spendete la vostra energia in modo graduale. L’isolamento vi permetterà di ritrovare la calma prima di accompagnare chi vi circonda. Avete bisogno di riposo mentale.

Pesci

Non iniziate discussioni inutili. Attrarrete tante persone indesiderate oggi, fate il possibile per evitarle. Gli influssi planetari risollevano il vostro morale. Sappiate che siete sulla strada giusta! Potreste scoprire delle verità nel vostro entourage che saranno difficili da accettare, ma sarà una benedizione sotto mentite spoglie.

Questo è l'oroscopo di oggi, 21 marzo 2024.

Fonte immagine: Quique da Pixabay