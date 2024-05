L’oroscopo del giorno di mercoledì 22 maggio 2024: ecco i segni più fortunati

Previsioni su amore, lavoro, soldi e fortuna per tutti i segni, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, mercoledì 22 maggio 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 22 maggio 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

L'oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Sorprenderete chi vi circonda per la vostra temerarietà. Avete bisogno di relax sia fisicamente che psicologicamente: dovreste praticare attività ricreative legate all’arte per ricaricare le batterie. Le buone relazioni sono la fonte del vostro benessere interiore e l’amicizia vi scalda il cuore.

Toro

La gente invidia la vostra fiducia in voi stessi e da ciò potrebbe portare a un conflitto. Capricci insoliti e impulsi frenetici vi stancheranno. Oggi non mancherete di eloquenza e arguzia. È il momento di concentrarvi su un aspetto complesso del lavoro.

Gemelli

Sapete approfittare al massimo della vostra vita e gli altri vorrebbero somigliarvi. Usate questo pregio per andare d’accordo con chi vi sta vicino. Vi sentirete meglio dedicandovi un po’ a voi stessi e al vostro aspetto. Sarete più a vostro agio con la famiglia e con gli amici. Concedete una pausa ai vostri pensieri.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Avrete una buona notizia. Il vostro umore sarà determinante nel raggiungere i vostri obiettivi! Uscire fuori dal seminato vi permetterà di tirare su il vostro morale. Sul fronte fisico, vi conviene assumere più liquidi per depurare i reni. Avrete modo di dimostrare le vostre capacità e i vostri punti di forza. Date tutto ciò che avete in totale sicurezza.

Leone

Usate la vostra immaginazione per allontanarvi dalla routine. La vostra energia vi incita al dialogo, capace di scaldarvi il cuore e aiutarmi a migliorare l’umore. Attenti a non trascurare le attuali circostanze. Il vostro ottimismo non conosce limiti.

Vergine

Siete ottimisti. Tuttavia, è solo per quanto riguarda la realizzazione personale che siete sulla strada giusta. Prendetevi cura della vostra alimentazione. Sarebbe una buona idea avviare un’attività di carattere artistico. La vostra leggerezza e la vostra natura socievole vi permetteranno di espandere le relazioni in modo positivo e a lungo termine.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

La vostra sensibilità vi permetterà di capire un problema complesso di una persona nel vostro entourage. Gli eccessi di tavola causano un aumento di peso. Moderate il vostro approccio al cibo e fate un po’ di movimento. Le transazioni sembrano estremamente favorevoli. Negoziare per primi oggi andrà sicuramente a vostro vantaggio.

Scorpione

Vi sembrerà facile affrontare gli ostacoli. State investendo tutta la vostra energia in azioni costruttive, ma non dimenticate di riposare ogni tanto. Viaggi d’affari e formalità ufficiali sono all’ordine del giorno. Modificate i vostri piani di conseguenza.

Sagittario

Vale la pena farsi in quattro per gli altri, vero? Chiedetevelo. State esagerando le cose e pensate troppo! È necessario fare un passo indietro per trovare delle soluzioni più semplici. I vostri orizzonti si ampliano. Prendete tempo per riflettere. È ancora troppo presto per agire.

Oroscopo, previsioni di oggi mercoledì 22 maggio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Vi giungono buone notizie e raccogliete ciò che avete seminato tra coloro che vi circondano. Adesso vi sentite più in forma e pronti a concentrarvi su ciò che conta per voi. L’importante sarà di fermarsi prima di esaurirvi. Le discussioni che affronterete oggi vi daranno coraggio.

Acquario

La vostra sensibilità tende a mettervi troppo sulla difensiva… Siete troppo spensierati e avete bisogno di rallentare. Cercate di fare troppe cose alla volta: la calma e la fuga sono ciò che vi serve. Gli alti e bassi che state vivendo vi irritano particolarmente. Avrete bisogno di compiere uno sforzo per relativizzare le cose, ma ci riuscirete.

Pesci

Le attività di gruppo e il lavoro di squadra saranno un bene per il vostro ego oggi. Siete voi a rischiare d’innervosire chi vi circonda! Tuttavia, la vostra creatività è in crescita. Utilizzatela a vostro vantaggio per riorganizzare i vostri piani in base alle vostre vere aspirazioni.

