Oroscopo di oggi, 22 novembre: Ariete in ripresa, Pesci “in fermento”

Le previsioni dell'oroscopo di oggi, martedì 22 novembre: amore, lavoro, benessere e fortuna per tutti i segni, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, martedì 22 novembre 2022: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 22 novembre 2022, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di Oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

State uscendo da un periodo faticoso. Valutate bene una proposta che riceverete nel corso della mattinata e non assumete incarichi che non siete certi di poter assolvere con la consueta efficienza. E in ambito affettivo? Dopo giorni difficili troverete finalmente un punto di intesa con la persona amata. Qualcuno catturerà l’attenzione dei single e dei più giovani.

Toro

Per raggiungere un obiettivo sarete disposti veramente a tutto, anche a compiere qualche manovra spericolata e non del tutto lecita, pur di ottenere quello che desiderate. Con gli astri che vi ritrovare sopra il capo, poco favorevoli, tenete sotto controllo l’umore e d’occhio il denaro in uscita. Fate uso di discrezione se non volete urtare la suscettibilità di qualcuno.

Gemelli

Le energie sono buone e la mente è lucida. Ciò nonostante, più che alle questioni professionali del momento siete interessati a quelle del futuro. Siete, infatti, concentrati su prospettive e opportunità che la vostra vita professionale sembra riservarvi. Attenti agli eccessi alimentari e a non creare infelicità a chi vi vuol bene. Curate l’aspetto fisico, anche facendo una spesa extra.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Gli astri vi osservano con interesse e vi sostengono anche nelle iniziative più spericolate. L’intuito e il fiuto per gli affari sono oggi particolarmente stimolati: vi consentono di elaborare strategie vincenti per qualunque problema e situazione! E, se non sarete troppo esigenti, tutto andrà per il meglio. Buon periodo per studi ed esami, come per approfondire un nuovo argomento.

Leone

La Luna è poco amica, ma vi dà un buon consiglio: siate accorti col denaro. Guardatevi dai raggiri, dalle perdite, dai furti. In amore, una punta di pessimismo può rendervi poco disponibili a dare spago ai corteggiatori, a lasciarvi andare alle avventure, ad accettare inviti. A esaudire ogni richiesta della persona amata, se siete stabilmente in coppia! Rallentate i ritmi.

Vergine

È delizioso questo momento astrale, allegro e positivo, meritevole di programmi speciali. Professionalmente avrete successo e potrete mettere a fuoco i progetti che vi stanno particolarmente a cuore. L’amore è in cima ai vostri pensieri e ai vostri interessi; un’amicizia si rivelerà preziosa da molti punti di vista. Telefonate in arrivo e incontri da non prendere sottogamba.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

L’attenzione della Luna si concentra soprattutto sulle questioni economiche. È il giorno giusto per reclamare con forza ciò che vi è dovuto utilizzando tutti i mezzi che avete a disposizione. In amore, darete gran importanza ai piccoli gesti d’affetto del partner: la vostra unione sarà rafforzata da una passionalità bruciante, fortemente stimolata da Marte nel vostro segno.

Scorpione

La Luna è disponibile a collaborare e la giornata diventa immediatamente frenetica e luminosa. È facile capire che vale la pena cogliere al volo le buone occasioni, evitando di trascinare le cose troppo a lungo, soprattutto dal punto di vista professionale. Ottimo giorno sotto il profilo amoroso; vi sentite sereni, lontani da tensioni: vivete l’amore come fonte di equilibrio.

Sagittario

Luna nel segno che precede il vostro, sbarco del Sole nel vostro segno. Da un lato energie e voglia di fare non vi fanno difetto, dall’altro un dubbio, una perplessità riguardo a una persona o situazione vi tengono bloccati nelle sabbie mobili. Che fare? Pazientare fino a giovedì e approfittare dell’atmosfera astrale per fare ordine attorno a voi e rilassarvi come meglio potete.

Oroscopo, previsioni di oggi martedì 22 novembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Avrete la fortuna di conoscere delle persone altolocate che vi permetteranno di combinare un affare molto vantaggioso. La giornata si presenta propizia anche per risistemare le cose lasciate in sospeso. Approfittatene quindi per riallacciare rapporti un po’ spenti, accettate inviti e dedicate parte del tempo ai vostri amici, ma non dimenticatevi della persona amata.

Acquario

Non allarmatevi per una breve battuta d’arresto che vi farà riprendere fiato e sviluppare le vostre doti migliori. Con gli astri che vi ritrovate sopra il capo, vi farete prendere dall’ansia, avrete la sensazione di non riuscire ad arrivare a tutto e nell’agire potreste dimenticare qualche particolare importante. Pianificate i vostri compiti e tenete sotto controllo il nervosismo.

Pesci

C’è grande fermento nel vostro cielo. La giornata di oggi è all’insegna dell’ambizione: coraggio, avete la forza necessaria per raggiungere un importante obiettivo! Se si tratta di lavoro, è opportuno puntare sulla programmazione dei numerosi impegni che avete in agenda. L’amore, invece, è una sorta di fuoco che alimenta con energia anche i progetti più arditi.

