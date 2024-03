Oroscopo del sabato e del weekend: le previsioni del 23 marzo segno per segno

Le previsioni su amore, lavoro, soldi e fortuna segno per segno, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, sabato 23 marzo 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 23 marzo 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito mio-oroscopo-del-giorno.com. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Sapete benissimo che l’unione fa la forza e si avete fiuto per le connessioni favorevoli. Raggiungete un accordo. Dovreste fare uno sport di resistenza per migliorare il vostro equilibrio. Spendete la vostra energia in modo graduale. La vostra creatività è in crescita. Utilizzatela a vostro vantaggio per riorganizzare i vostri piani in base alle vostre vere aspirazioni.

Toro

Avrete una buona notizia. Il vostro umore sarà determinante nel raggiungere i vostri obiettivi, procedete così. Uscire fuori dal seminato vi permetterà di tirare su il vostro morale. Sul fronte fisico, trarrete benefici nell’assumere più liquidi per depurare i vostri reni. Il vostro comportamento oggi rende le persone intorno a voi molto favorevoli nei vostro confronti. Sarebbe un bene aprirvi all’imprevisto.

Gemelli

Gli influssi dei pianeti sono, per così dire, meno tesi oggi… Però una lieta notizia giungerà in compenso. Perdete la calma molto velocemente e ciò diminuirà la vostra energia. Prendete un po’ di distanza, avete abbastanza tempo per farlo. Non riuscirete a trattenervi dal formulare osservazioni pungenti per marcare il vostro territorio. Siate più contenuti.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Dovrete scendere a compromessi tra sogno e realtà, che sono un fatto essenziale della vita. La vostra forma fisica generale è di nuovo buona e sarà più facile abbandonare a una cattiva abitudine. State procedendo in modo grandioso nella risoluzione di alcune questioni urgenti. Il rendimento e la vostra calma saranno formidabili!

Leone

Sarete concentrati e non lascerete nulla al caso… Sarete lusingati dai risultati! Siete appesantiti da troppa indulgenza a tavola, andateci piano. Avete bisogno di esercizio e di restrizioni, poi vi sentirete più dinamici. Accettate il cambiamento con filosofia, senza alcuno sforzo particolare. Avete aspettato questo per tanto tempo.

Vergine

La vostra vita sentimentale sarà al centro della scena, quindi uscite dal guscio senza indugio! Per riuscirci avete bisogno di ricaricare le batterie e di dormire di più e meglio. Oggi troverete le migliori occasioni per sbocciare rompendo le tradizioni.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Le vostre idee stanno prendendo forma, ne riceverete il riconoscimento e ciò aumenterà la vostra autostima. Sarete un alveare di attività frenetica e vi lascerà stanchi morti. Dovete accettare il fatto che non siete nel posto giusto per pensare obiettivamente a come utilizzare la vostra energia. Oscillate tra il desiderio di prendere decisioni più radicali e la necessità di prendere le distanze. Non c’è fretta.

Scorpione

Un eccesso di fiducia rallenta l’ascensione, siate discreti per quanto concerne i vostri progetti prima di lanciarli. State guadagnando fiducia, ma vi sentite sotto attacco e passate del tempo su mansioni difficili. Pianificate le vostre azioni nel tempo. È un giorno per trovare più facilmente il riposo, la calma e il relax. Ne avete bisogno, quindi sfruttare al massimo il presente in completa serenità.

Sagittario

Dovrete prendere delle decisioni sul momento. La giornata sarà emotivamente carica, ma in senso buono. Sarete più consapevoli delle vostre esigenze oggi. Avete più controllo delle vostre energie e siete sulla strada giusta. Il vostro stato d’animo piuttosto cinico non andrà a genio a tutti. Prestate più attenzione alla sensibilità di chi vi circonda.

Oroscopo, previsioni di oggi sabato 23 marzo da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Il vostro ottimismo è in aumento ed è il momento di approfittare delle cose buone della vita. C’è troppo da fare intorno a voi, riconoscete i vostri limiti. Avrete un affaticamento nervoso, quindi sarebbe meglio cercare pace e tranquillità. La vostra curiosità vi spinge in direzioni inaspettate. Avrete bisogno di bilanciare il bisogno di fuga.

Acquario

Sarete propensi a rischiare e la fortuna vi sosterrà nonostante il pericolo. Attenti ai problemi di vescica e cercate di bere più acqua. È necessario riordinare le priorità che riguardano il vostro stile di vita. La vostra creatività è in crescita. Utilizzatela a vostro vantaggio per riorganizzare i vostri piani in base alle vostre vere aspirazioni.

Pesci

State continuando sulla via che avete intrapreso. Seguite l’entusiasmo di ieri e i vostri orizzonti si allargheranno. Trovate difficoltà a porre dei limiti e a bilanciare i livelli di energia in modo realistico. Rallentate e cercate di rilassarvi. Avete tendenza a fuggire dalle preoccupazioni materiali e amministrative. Concentratevi e affrontatele.

Questo è l'oroscopo di oggi, 23 marzo 2024.

Fonte immagine: Quique da Pixabay