Oroscopo oggi, 23 novembre 2022: giornata fortunata per l’Acquario, Toro in fermento

Oroscopo di oggi, mercoledì 23 novembre, segno per segno: da Ariete a Pesci, previsioni su amore, lavoro, benessere e fortuna.

Oroscopo oggi, 23 novembre 2022, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di domani. L'oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Un giro di fortuna, con la Luna in Sagittario che amoreggia con Mercurio e Venere. Non accontentatevi, quindi, di quanto ottenuto nel campo del successo o dell’amore, cercate delle nuove opportunità, meglio lontano, perché i rapporti con il solito ambiente sono davvero pesanti, a volte. Giorno felice, lieto per l’amore: potrete ravvivare il vostro rapporto di coppia!

Toro

Quanto fermento oggi! Avete un gran daffare tra i progetti in corso, gli impegni domestici e le proposte che state valutando con calma e molta bravura, anche sotto il profilo finanziario. Luna, Mercurio e Venere in ottavo Campo stuzzicano le vostre ambizioni, la voglia di novità e di soluzioni ai problemi del momento. In amore vi sentite rinati, pieni di fiducia e di passione.

Gemelli

Cielo altalenante, causa di Mercurio e Luna nel dissonante segno del Sagittario. Rapporti familiari faticosi, atmosfera grigia e umore di conseguenza. Al lavoro i soliti imprevisti, i soliti grattacapi. Ma non pensate che durerà per sempre: una svolta si staglia all’orizzonte! Litigi nel rapporto di coppia? Solo se il partner vi prenderà a muso duro, se non sarete disponibili al dialogo.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Giornata interlocutoria, priva di avvenimenti di rilievo, da sfruttare per prepararvi alle nuove sfide che già s’intravedono dietro l’angolo. Il clima odierno, poco vivace, potrebbe essere rivitalizzato dalla trovata di un vostro caro amico. In campo amoroso, tutto andrà secondo i vostri desideri e avrete di che essere soddisfatti, se vivete una bella storia d’amore.

Leone

Luna amica in Sagittario; dovrebbe addolcirvi il carattere ponendo in primo piano l’amore e i rapporti interpersonali in generale. Felicemente in coppia? Vi lascerete accarezza dal partner come cuccioli cocker, cedendo al partner lo scettro del comando. Tutto questo senza interferire col lavoro, anzi quando il cuore è felice crea con la mente un’interessante energia.

Vergine

La Luna in quarto Campo vi rema contro. Può indurvi a non valutare correttamente gli ostacoli che si frappongono fra voi e la meta da raggiungere; il trucco sta nel sapersi fermare quando ci si accorge di correre troppo, per prendere fiato e valutare meglio la situazione. Meglio tenere un profilo basso! Trova la soluzione sperata soluzione una faccenda familiare.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Nel lavoro non sciupate un’occasione, anche se sul momento dovesse sembrarvi meno allettante; si vedrà sulla lunga distanza se ne valeva veramente la pena. Un’intuizione quasi incredibile potrà mettervi sulla buona strada per risolvere vittoriosamente una vecchia questione. L’amore, se siete saldamente in coppia, merita molto più tempo e attenzione da parte vostra.

Scorpione

Le stelle del vostro cielo, sotto il vostro sguardo stupito, si accorderanno tra loro per realizzare un concerto planetario di inimitabile bellezza: sorgeranno in voi nuove certezze, che anelavate da tempo. Feconderanno molte idee e possibilità! Vivificate il rapporto di coppia con uno slancio generoso come un regalo o una lettera d’amore. I single scoprono una nuova felicità.

Sagittario

Fase positiva. I problemi non sono del tutto risolti ma, sostenuti dall’ottimismo e dalla buona sorte, avete ottime chance per riuscire! Prendete in considerazione i problemi dettati dalla gestione delle risorse finanziarie comuni e, oltre a questo, non lasciatevi sfuggire l’opportunità di concludere un buon affare. Una ventata di desiderio rinvigorisce il rapporto di coppia.

Oroscopo, previsioni di domani martedì 22 novembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di domani si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Gli influssi che arrivano dalla vostra dodicesima Casa suggeriscono un po’ d’introspezione per ripartire alla grande quando avrete fatto chiarezza dentro di voi, ossia venerdì momento in cui la Luna passa nel vostro segno. Sempre meno propensi a subire limitazioni e abitudini, siete pronti a dare una bella svolta alla quotidianità grazie all’aiuto di una persona saggia.

Acquario

Ottima giornata. La Luna Sagittario vi invita a introdurre un progetto in collaborazione con gli amici di sempre. Se dovete assumervi un compito di certo piacevole ma anche molto importante, non avete nulla da temere: agite e basta. Vi siete preparati da tempo. Non vi mancano nemmeno il tocco magico della buona sorte e l’aiuto di gente che vi stima e apprezza ciò che fate.

Pesci

La Luna in Sagittario è come una nuvola nel cielo che oscura, ma solo per due giorni, perché venerdì passa in Capricorno. Qualche interferenza di disturbo può esservi di ostacolo al lavoro, nei rapporti con gli altri! Nel rapporto di coppia, invece, i motivi per bisticciare non mancano (Marte vi rema contro); purtroppo, mancano anche la pazienza e il rischio del patatrac è in agguato.

Questo è l’oroscopo di oggi, 23 novembre. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

