Oroscopo di domenica 28 gennaio: i segni più fortunati del giorno

Cosa dicono le stelle per questa domenica: previsioni su amore, lavoro, soldi e fortuna per tutti i segni, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, domenica 28 gennaio 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 28 gennaio 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

La Luna odierna minaccia delusioni e disillusioni. Ciò che vi sembrava oro, potrebbe smettere all’improvviso di luccicare. O forse sarete voi a vedere tutto con occhio troppo critico. Un buon consiglio: non fate i perfezionisti e ricordatevi che, spesso, chi troppo vuole nulla stringe! Agite con prudenza e non lasciate nulla al caso: mostratevi precisi, puntuali e ben organizzati.

Toro

Tutto gira per il meglio con la Luna in Vergine. Si prevedono colpi di fortuna e novità su vari fronti: denaro, lavoro e amicizie. Incontrate nuove persone, alcune di loro saranno utili per il lavoro, altre compagni divertenti per il tempo libero. La vostra sensualità, già notevole per natura, si accende. Interessi condivisi e nuovi modi per ritrovare piacevoli momenti di intimità.

Gemelli

Parecchie cose vi hanno stufato… In questo momento non vi sentite appagati, né in campo professionale né in quello sentimentale. E questo potrebbe indurvi a prendere delle decisioni impulsive e a desiderare novità, evasioni e avventure, con rischi immaginabili se siete stabilmente in coppia! Calmatevi, regalatevi una serata di relax e di riflessione. Niente farmaci fai da te.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Siete protetti dal sestile della Luna che vi fa camminare a testa alta e vi convince che siete i migliori; vi aiuta anche a capire quale è il modo migliore per trarre vantaggio da ogni situazione. Le nuove idee arrivano in continuazione e trovate finalmente persone ben disposte a realizzarle insieme a voi! Saprete rendere felice il partner con un regalo speciale. Novità via e-mail.

Leone

La Luna nel secondo Campo (quello delle finanze, delle sicurezze), imprime una spinta positiva alla vostra giornata… che si presenta fulgida. Se un problema di lavoro vi tiene sulle spine, chiedete consiglio a una persona più esperta di voi. Alcuni di voi, con il minimo sforzo, riusciranno a portare a termine una trattativa ritenuta impossibile fino a ieri. Bene, benissimo l’amore!

Vergine

Un cielo benevolo movimenta piacevolmente la giornata. L’agenda si riempie di contatti importanti di lavoro, amici, viaggi, svaghi e incontri d’amore. Senza tralasciare notizie emozionanti, sms e telefonate graditissime. Siete in forma splendida e con l’umore altissimo: queste sono le meravigliose promesse del cielo. Ma sfruttarle fino in fondo… dipende anche da voi.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

La fase non è delle migliori, soprattutto per quanto riguarda le questioni pratiche, ma l’energia non manca e vi aiuta ad affrontare i problemi razionalmente. È il caso di rivedere le posizioni fin qui raggiunte e anche i progetti in cantiere; da questa nuova riflessione trarrete indicazioni utili per procedere più spediti e non commettere errori. Svagatevi, rilassatevi!

Scorpione

Con Venere in sestile al segno, qualcosa di nuovo e di stravagante farà il suo ingresso nella vostra vita: potreste incontrare persone o situazioni del tutto fuori dal comune e destinate a cambiare in qualche misura la concezione della vostra vita. L’amore non deve ridursi a fantasticherie e progetti, lasciatevi pure andare in compagnia del vostro partner. Successi sportivi.

Sagittario

Per raggiungere un obiettivo sarete disposti veramente a tutto, anche a compiere qualche manovra spericolata e non del tutto lecita, pur di ottenere quello che desiderate. Con gli astri che vi ritrovate sopra il capo, poco favorevoli, tenete sotto controllo l’umore e d’occhio il denaro in uscita. Fate uso di discrezione se non volete urtare la suscettibilità di qualcuno.

Oroscopo, previsioni di oggi domenica 28 gennaio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Siete raggianti, frizzanti! In ogni contesto sapete imporvi con il vostro carisma, con la forza della vostra personalità che vi rende dei leader naturali. Sviluppi positivi si profilano in campo professionale: non fatevi sfuggire un’occasione preziosa. Mostratevi sempre allegri con il partner; in tal modo riuscirete ad ottenere da lui cose che fino a oggi pensavate impossibili.

Acquario

Fortunatamente le tempeste non durano mai troppo a lungo: da poche ore siete ripartiti, avete risalito la china, appoggiandovi a pianeti di tutto rispetto. Le idee e l’entusiasmo non mancano, ma è meglio dosare le energie per non sciupare tutto con la fretta. Con il minimo sforzo è possibile risolvere una questione, forse di tipo economico, che vi ha dato del filo da torcere.

Pesci

La Luna in Vergine annuncia qualche imprevisto, qualche problema in campo sentimentale. Ma attenti: il modo migliore per superare certi dissapori con il partner, sarà non fare proprio nulla! Lasciate semplicemente sbollire la rabbia, e tutto si sistemerà da sé. Mostrate il vostro profilo migliore, dimostrate di saper sorridere; vi sentirete meglio e sarete più appagati voi per primi!

