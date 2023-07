Oroscopo oggi, 29 luglio: Cancro di buon umore, Pesci stressati

Oroscopo di oggi, sabato 29 luglio 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali: le previsioni delle stelle.

Oroscopo di oggi, sabato 29 luglio 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Ariete

Le relazioni importanti della vostra vita, comprese quelle di amicizia, potrebbero darvi degli stimoli nuovi oggi. La Luna infatti si trova sempre in Sagittario in aspetto armonico e vi offre su un piatto d’argento la possibilità di un rinnovamento generale e intenso.

Toro

Gli influssi dissonanti di Venere in Leone vi rendono la vita difficile in campo amoroso. La persona che avete puntato purtroppo non corrisponde il vostro interesse o quantomeno non nel modo in cui vorreste voi. Farete meglio a cambiare mira in fretta.

Gemelli

Con la Luna in posizione dissonante in Sagittario fate attenzione alle turbolenze sentimentali. Potreste infatti lasciarvi distrarre da qualche occasione di passaggio. Starà poi a voi valutare se si tratti di qualcosa che valga la pena o meno vivere. Pensateci bene.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Gli influssi positivi di Mercurio appena entrato in Vergine, si faranno sentire e avranno uno splendido effetto sul vostro umore. Sarete più disponibili e generosi che mai nei confronti delle persone che frequentate. Il vostro modo di fare incanterà qualcuno in modo particolare.

Leone

La Luna si trova ancora oggi in aspetto armonico nel segno amico del Sagittario e con i suoi influssi positivi proteggerà ogni vostra iniziativa. In attesa che i vostri sogni si realizzino potete anche coltivarne altri: il risultato sarà veramente eccellente!

Vergine

Perché oggi non riuscite proprio ad accettare il parere degli altri? Siete troppo saccenti in questi giorni e rischiate di porvi nella maniera sbagliata. La quadratura della Luna in Sagittario potrebbe portarvi a litigare con qualcuno solo per questioni di principio.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Il transito armonico della Luna in Sagittario oggi è pronto a darvi energia. In generale per tutti i nativi del segno questo è un periodo di intenso benessere. Le tensioni sono ormai un lontano ricordo mentre la serenità caratterizza le vostre giornate.

Scorpione

Venere si trova sempre in aspetto disarmonico nel segno del Leone, e voi vi sentite come se qualcuno vi mettesse il dito nella piaga! La vostra situazione è, in generale, parecchio tesa. Bisognerà che manteniate i nervi saldi per affrontare gli ostacoli della giornata di oggi.

Sagittario

Oggi la Luna si troverà nel vostro segno e vi renderà protagonisti assoluti della giornata. Anche se non avete in programma niente di straordinario, ci saranno dei momenti molto intensi nella vostra quotidianità, tali da lasciarvi emozionati e sorpresi.

Oroscopo, previsioni di oggi sabato 29 luglio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Gli influssi positivi di Giove e di Urano in Toro regalano un po’ di elettricità al vostro weekend. Cosa aspettate a gettarvi nelle magiche notti estive? Forse c’è ancora qualcosa del passato che vi frena ma che svanirà presto per lasciar spazio al nuovo.

Acquario

Gli ottimi influssi della Luna in Sagittario vi stanno risarcendo di un periodo un po’ troppo turbolento. Per oggi pensate solamente a godervi la vita. Per i pensieri negativi c’è sempre tempo, invece l’amore e l’amicizia vanno vissuti con pienezza quando ci sono.

Pesci

L’opposizione di Mercurio e di Marte nel segno della Vergine è parecchio stressante: preparatevi ad affrontare imprevisti e ostacoli minacciosi. I viaggi non si prospettano facili, e nemmeno i rapporti con le persone che vi sono vicino. Prendetevi cura di voi!