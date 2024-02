L’oroscopo di domenica 4 febbraio: ecco i segni più fortunati

Le previsioni su amore, lavoro, fortuna e soldi segno per segno, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, domenica 4 febbraio 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 4 febbraio 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Novità importanti vi attendono sul piano professionale. Seguite senza esitazioni l’istinto, vi suggerirà le mosse migliori per trarne dei vantaggi. La situazione è in evoluzione, ma dovete gestirla con metodo e organizzazione, pianificando anche i dettagli. La meta proposta dai pianeti è davvero allettante! Dolcezza, sensualità e fascino per la gioia di chi amate.

Toro

Il barometro celeste segna un miglioramento in molti settori. Mercurio e Venere esaltano la vostra simpatia e la vostra comunicativa: riempiranno la giornata di buone notizie sul lavoro, di incontri e di amici fidati. L’intesa con la persona amata sarà eccellente e fonte di gratificazione. Improvviso interesse per argomenti esoterici e psicologici.

Gemelli

Giornata un po’ movimentata, passerete dall’euforia al nervosismo in più di un’occasione. L’umore sarà un po’ basso se non dedicherete del tempo al vostro benessere fisico e a una questione familiare. Siete in coppia? Non tirate troppo la corda. Siete single? Eventi importanti si profilano al vostro orizzonte: potreste venire rapiti dal vento impetuoso dell’amore!

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Non siate troppo analitici. Soprattutto in serata, sembrerete un po’ testardi, un po’ puntigliosi. Ci vuole maggiore leggerezza, soprattutto in amore! Molti di voi sentiranno il bisogno di una maggiore stabilità; anche i vostri affetti ne avrebbero bisogno. Questo momento vi porta a riflettere su progetti a lungo termine, quali la ristrutturazione di un immobile o l’acquisto di una casa.

Leone

I disegni del cielo, armonici e ben architettati, vi consentono di sfruttare con abilità le occasioni, non limitandovi a ciò che avete a portata di mano. Con la curiosità e lo spirito di avventura, troverete nuovi settori per esplorare nuovi territori. Con il favore della Luna in Sagittario, che alimenta romanticismo e complicità, la coppia vive una giornata ricca di momenti magici.

Vergine

Possibili ostacoli intralciano i programmi per la giornata. La pietra dello scandalo è la vita privata: con il partner sono screzi continui! Superate l’impasse rilassandovi un po’ e provate a essere meno intransigenti, specie con voi stessi. È vero che in fatto di benessere avete conosciuto momenti migliori, ma non è il caso di farne un dramma, sono solo malesseri passeggeri.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

L’amichevole abbraccio della Luna, rafforzato dal Sole, vi regala una buona giornata. Se si tratta di lavoro, tenetevi pronti a realizzare progetti innovativi, specie se riguardano un vostro vecchio sogno. Potete contare su una buona inventiva e su aiuti insperati! In campo amoroso, sarete desiderabili e affascinanti, riuscendo anche a far sentire chi vi sta accanto a proprio agio.

Scorpione

Non limitate le vostre possibilità di agire e di realizzarvi: avete ottimi contatti sociali e l’appoggio prezioso di personaggi di spicco. Sereno l’ambiente familiare, coinvolgenti gli incontri che arrivano dal settore delle amicizie. A volte un’eccessiva condiscendenza è un segno di debolezza, ma in questo momento è invece una manifestazione di forza e buonsenso.

Sagittario

La Luna nel vostro segno vi regala fantasia, estro, intuito e creatività. Doti bellissime, che potete sfruttare anche in ambito professionale. Ma restate con i piedi per terra. Dal punto di vista sentimentale, sapete bene che, in fondo, non ci vuole poi la Luna nel pozzo per farvi sentire sereni, felici e appagati: vi basta sapere che la persona amata c’è, è presente nella vostra vita.

Oroscopo, previsioni di oggi domenica 4 febbraio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Progetti che non decollano e vicende familiari vi agitano, ma non scambiate un sasso per una montagna: venerdì tutto, o quasi tutto si appianerà. Affrontati con la dovuta calma, i problemi si risolvono senza lasciare traccia, a parte quel sottile malumore. Nel lavoro riuscite comunque a dare il meglio; non vi lasciate fuorviare dall’umore e procedete speditissimi per la vostra strada.

Acquario

Con la Luna in Sagittario sono favoriti i rapporti interpersonali, gli amici sono fonte di allegria, sostegno e utili consigli. Giorno speciale per le faccende amorose: le ore trascorse con il partner saranno sempre tra i ricordi più belli. Anche sul lavoro è il momento di uscire dall’isolamento e collaborare; sinergie, partnership e alleanze in affari possono darvi belle soddisfazioni.

Pesci

Imprevisti, insicurezze e insoddisfazioni si passano la mano rendendovi esitanti in merito a una scelta importante: difficile mantenere l’equilibrio, oggi, sotto il tiro della Luna in Sagittario. In campo sentimentale, non coltivate aspettative esagerate, ma nel contempo non nascondete i vostri reali bisogni a chi amate. Scoprendovi potrete appagarli! Dormite di più.

Questo è l’oroscopo di oggi, 4 febbraio 2024. Leggi anche l’oroscopo annuale su QdS.it.

Fonte immagine: Quique da Pixabay