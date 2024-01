Oroscopo del 4 gennaio: ecco i segni più fortunati del giorno

Previsioni su amore, lavoro, fortuna e soldi per tutti i segni, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, giovedì 4 gennaio 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 4 gennaio 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Non è il momento di sfidare la sorte, di lanciarvi in affari che non vi convincono, di fare prove di forza con il partner: rimandate le vostre decisioni a momenti più facili. Visti alcuni transiti planetari, meglio optare per un sabato tranquillo, lontano dai rumori, dai problemi e dalle facce di sempre. La buona cucina tradizionale, il relax e le giuste ore di sonno vi faranno ritrovare il sorriso.

Toro

Venere da poco ha cessato le ostilità, ponendosi in posizione neutrale. Col passare dei giorni ne avvertirete gli effetti positivi: per oggi provate a riposare un po’. La fatica ha insidiato la vostra tranquillità? Dedicate un po’ di tempo e di cure a voi stessi. Il giorno di festa vi darà l’occasione di intrecciare conoscenze che vi apriranno le porte di un nuovo mondo di relazioni.

Gemelli

Diplomazia e tempestività vi consentiranno di mettere a segno un colpo da veri campioni! E per quanto riguarda l’amore? Avvertirete tiepide sensazioni che vi rendono ricettivi e desiderabili. Non date troppa importanza a un piccolo malessere passeggero, ma attivatevi per mantenervi in buona salute con un regolare esercizio fisico.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Tener d’occhio la dieta, occuparsi un po’ più della propria forma fisica, in questo giorno, appare decisamente consigliabile per tutti gli appartenenti al segno. Non eccedete quindi con il cibo e le bevande, evitate gli “stravizi”; datevi insomma una regolata, se non volete iniziare il mese di gennaio in condizioni fisiche debilitate. Poco da segnalare in campo sentimentale.

Leone

Gli astri faranno di tutto per rendervi felici! Mercurio e Venere in segni amici, vi garantiscono un ottimo feeling con tutti, e vi donano un pizzico di fortuna che vi aiuterà a realizzare i vostri progetti. Chi è felice e ricambiato in coppia vivrà momenti idilliaci di perfetta intensità emotiva e sessuale con il partner. Chi è single potrà lasciarsi catturare da un’improvvisa emozione.

Vergine

Le stelle vi invitano a riflettere sull’uso del denaro: state programmando una spesa importante, ma vi conviene valutare attentamente la cosa prima di procedere. Agite con prudenza, non prendete decisioni drastiche! In serata, una visita inaspettata scombussolerà piacevolmente i vostri programmi; non vi resterà dunque che lasciarvi prendere da questa atmosfera briosa.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Venere e Mercurio vi rendono particolarmente euforici e brillanti: così vi sentirete per l’intera giornata, e avrete la sensazione che questo fine settimana vi porterà ogni genere di meraviglie. Avrete molta voglia di comunicare e di approfondire i rapporti con amici vecchi e nuovi. Parecchi di voi potranno contare su un’intesa quasi perfetta con la persona amata.

Scorpione

Il cielo vi suggerisce di assecondare le vostre fantasie. Via libera dunque alla creatività nelle questioni pratiche e al romanticismo nel privato. Venere avrà effetti positivi sul vostro carattere, rendendovi più socievoli. Per testare il vostro fascino, giocate a sedurre… Anche se è un gioco un po’ pericoloso: potreste ritrovarvi emotivamente più coinvolti del previsto!

Sagittario

Con Mercurio e Venere nel segno, il morale sarà alto e in questo sabato potrete riscoprire il gusto delle piccole cose. Superato qualche piccolo contrasto avvenuto nei giorni scorsi, anche in campo familiare tornerete a respirare un’aria più serena. Fidatevi di un’intuizione, lasciatevi guidare dalle suggestioni: per una volta tanto farete sicuramente la cosa giusta!

Oroscopo, previsioni di oggi giovedì 4 gennaio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Le cose non vanno sempre a gonfie vele, come in questo giorno, caratterizzato da alcuni astri problematici. Reagite con filosofia a un malessere passeggero, a un appuntamento mancato o ad un imprevisto che potrà cogliervi di sorpresa. Il giorno non sarà dei più facili anche per quanto riguarda l’amore, soprattutto se avete un rapporto affettivo in crisi da qualche tempo.

Acquario

Giornata protetta dagli astri. Sarà bello lasciarsi alle spalle giornate non proprio leggere, in cui ansie e preoccupazioni spesso l’hanno fatta da padroni: potrete tornare a sorridere grazie ai programmi in calendario e alla compagnia dei vostri amici migliori. Giorno eccellente per viaggiare, specie se unirete l’utile al dilettevole, viaggiando con la persona che amate.

Pesci

Giornata serena, molto tranquillo e scorrevole: l’energia non manca, ma avete poca voglia di impegnarvi. Migliora l’intesa di coppia, e lo dimostrerete, riempiendo di piccole e grandi attenzioni il vostro partner. Se siete singoli verificate tutti i messaggi sul vostro telefonino; un invito a sorpresa, appena alzati, potrebbe farvi trascorrere una giornata magnifica. Recatevi in palestra.

