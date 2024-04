Oroscopo di sabato 6 aprile e del weekend: ecco i segni più fortunati

Previsioni su amore, lavoro, soldi e fortuna segno per segno, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, sabato 6 aprile 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 6 aprile 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Ariete

Il vostro atteggiamento vi rende più testardi, ma questo vi porta fortuna in materia finanziaria. Un cambiamento d’aria o, per lo meno, un cambiamento di attività ricreativa sarebbe necessari per farvi evadere, il che sarà una necessità. Sarete più a vostro agio con la famiglia e con gli amici. Concedete una pausa ai vostri pensieri, è la cosa giusta da fare.

Toro

Marte lavora con voi e vi promette momenti indimenticabili con le persone a voi care. La felicità è a portata di mano. Sarete stanchi entro fine della giornata e sarebbe una buona idea fare una pausa e prendere un po’ d’aria fresca. Scoprirete delle affinità positive con le persone a voi insolite, molto probabilmente oggi!

Gemelli

Vi sentite rilassati, tranquilli e ottimisti. È il momento giusto per appianare un disaccordo. Vi mantenete in buona forma e saprete esattamente come trarne vantaggio. Basta assicurarvi di fermarvi prima di stancarvi totalmente. Avvicinarvi al calore di casa, alla vostra famiglia, ai vostri legami reali e alle vostre radici. Questo fungerà da contrappeso alle vostre fantasie.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Sarete attenti ai dettagli e non lascerete nulla al caso… Sarete felici dei risultati! Gli eccessi alimentari vi pesano. È giunta l’ora di moderarvi, di fare servizio e perdere peso: vi sentirete più dinamici. Oscillate tra freddo sdegno ed entusiasmo eccessivo, che è fonte di confusione per chi vi circonda. Provate a trovare una via di mezzo.

Leone

La fortuna è sulla buona strada e aumenterà la vostra fiducia e quella di coloro che vi circondano oggi. Siete in buona forma: proseguite i vostri sforzi per quanto riguarda l’alimentazione e tutto si risolverà per il meglio. Sarete in grado di vivacizzare l’atmosfera senza essere intimiditi da persone poco flessibili. Non preoccupatevene troppo!

Vergine

Avrete modo di risolvere un conflitto con qualcuno che vi circonda. Il fatto di perdonare vi permetterà di liberarvi più di quanto pensiate. La vostra irritabilità per gli errori altrui rivela la tensione nervosa a cui siete sottoposti e che dovete assolutamente prendere in considerazione. Fate bene a confrontare con il passato per fare un bilanci, ma non soffermatevi troppo su un sentimento di colpevolezza.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Il vostro bisogno di libertà vi rende più attraenti agli occhi degli altri. State uscendo definitivamente dal guscio. Avete più consapevolezza delle vostre esigenze e lo trasformerete in risorsa. Saprete trovare un buon equilibrio tra riposo e attività. Le impressioni che avrete oggi andranno a favore di chi vi circonda. Essere aperti agli imprevisti sarà un bene.

Scorpione

Otterrete un supporto insolito che continuerà a crescere in seguito. Oggi è un buon giorno per stabilire contatti! Se riuscite a contenere la vostra impazienza, otterrete buoni risultati. Il vostro ottimismo crescente rinforzerà la vostra energia. Rischiate la delusione se desiderate aiutare chi non vuole essere aiutato. È una loro scelta.

Sagittario

Sarete molto richiesti oggi. La giornata di oggi rischia di farvi girare la testa! Dovreste riorganizzare la vostra routine quotidiana per trovare un migliore equilibrio e uno stile di vita moderato, più in sintonia con la vostra personalità. La vostra tendenza naturale a godere di ciò che la vita ha da offrire raggiungerà livelli significativi oggi.

Oroscopo, previsioni di oggi sabato 6 aprile da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Non vi farete implicare nei giochi che alcune persone giocano. Le vostre capacità di osservazione vi aiuteranno a evitare errori. Il vostro appetito è feroce e porterà a rimpianti. La moderazione è necessaria. Armatevi di pazienza e mantenete la calma. Avranno tutti bisogno del vostro aiuto oggi, ma è passeggero.

Acquario

Oggi sarà necessario riesaminare alcune questioni. Farete bene a prendere le distanze ed è la cosa giusta da fare. Fate troppo per gli altri, concedetevi delle pause. Non sentite i vostri limiti, riposatevi: avrete energia ed entusiasmo per contestare le cose e combattere nel modo giusto. Attenti a chi vuole litigare.

Pesci

I vostri dubbi saranno schiariti e ciò vi darà coraggio. Tutti vorrebbero avere la vostra energia oggi. Vi sentirete molto più a vostro agio nella vostra pelle e tutto grazie agli vostri sforzi compiuti per rendere il vostro stile di vita più sano. Il vostro entusiasmo è contagioso. State sicuramente uscendo dal vostro guscio e questo sarà un bene secondo tutti.

