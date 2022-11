Oroscopo del giorno, le previsioni del 9 novembre segno per segno

Ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali: le previsioni nell'oroscopo del giorno di QdS.it.

Oroscopo di domani, mercoledì 9 novembre 2022: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo domani, 9 novembre 2022, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di domani di Oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Trascorrerete una giornata piacevole e vi divertirete un mondo se accoglierete senza remore la proposta piuttosto insolita di un amico. Allargate il giro di conoscenze: organizzatevi per rendere più vivace la vostra vita sociale e mondana. Mostrandovi affettuosi, teneri e disponibili, ed evitando le assurde pretese, otterrete dalla persona amata il massimo dell’attenzione.

Toro

Mercoledì a due velocità per il Toro: prima parte della giornata con la Luna nel segno che amoreggia con Plutone e Giove. Configurazioni astrali eccezionali per vita sociale, lavoro e denaro. Approfittatene! Seconda parte con la Luna mobile, vivace nel segno dei Gemelli che vi rende protagonisti di una serata in famiglia, in totale intimità con i figli e la persona amata.

Gemelli

Fermi al giallo fino all’ora di pranzo. Dunque, nessuna novità importante fino al caffè delle 14:30, momento in cui la Luna sbarcherà nel vostro segno. Astuti e intuitivi, ve la caverete alla grande in ogni tipo di relazione, professionale, amichevole o affettiva. In coppia non sarà tutto perfetto, ma rispetto ai giorni – alle difficoltà precedenti, questo periodo vi sembrerà una gita.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Continua il momento positivo che gli astri vi stanno regalando. Sentite “belle vibrazioni”, avete la certezza che ogni vostro progetto possa essere realizzato in tempi stretti. Procedete pure, ma non trascurate ostacoli e avversità come spesso fate quando cresce l’entusiasmo! Le persone che avete accanto vi dimostreranno il loro affetto, dandovi molto… anche più del solito.

Leone

Mercurio (in Scorpione), oltre ad opporsi a Urano (in Toro), se la prende col vostro segno: vi rende più nervosi, distratti e suscettibili rispetto ai giorni scorsi. Non si escludono attriti con il partner per la gestione del denaro tanto meno problemi con apparecchi elettronici o mezzi meccanici. Dalla vostra, nel pomeriggio, la Luna che agevola nuovi contatti al lavoro e nel privato.

Vergine

La vita professionale e quella privata sono tutto un fermento di idee e progetti da realizzare con gli amici più cari. Grazie a Mercurio, Urano e Plutone. siete lucidi mentalmente, dinamici e determinati, mentre la Luna agevola le relazioni interpersonali. Sorprese amorose si prevedono per i single; momenti intriganti si prevedono invece per chi è felicemente in coppia.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

L’area sentimentale è in grande eccitazione, l’amore di coppia è ‘speciale’, condito da attimi di intense emozioni. Sbocceranno passioni destinate a durare; niente attese, quindi, per chi vuole incontrare il partner dei sogni, l’altra metà del cielo. Se avete obiettivi professionali da realizzare con un socio andate dritto allo scopo, non tentennate: la fortuna è con voi.

Scorpione

La Luna ostile in Toro scombina i vostri programmi, mettendo in crisi la ragionevolezza a favore di un torrente di emozioni difficili da gestire. Colloqui, incontri di lavoro invalidati da un imprevisto; perdendo l’obiettivo, esagerare diventa facile. Se avete un’attività autonoma, non disperdete le energie in azioni inconcludenti! Riposatevi: ritmi più rilassati!

Sagittario

Riflettori puntati sul benessere: sentite il bisogno di occuparvene fattivamente, modificando abitudini e malsane regole di vita. In ambito sentimentale, una persona conosciuta tempo addietro vi sorprenderà con una e-mail o una telefonata, quando ormai avevate perso le speranze. Qualche attenzione in più alle vostre finanze vi metterà al sicuro da sorprese indesiderate.

Oroscopo, previsioni di domani mercoledì 9 novembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di domani si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Panorama tranquillo. In casa si parla poco ma almeno non si bisticcia. L’amore sorride a chi lo ha appena scoperto o ritrovato: fate progetti meravigliosi, del resto siete felici ora e certi di esserlo anche poi…Al lavoro ponete un’attenzione speciale alle sfumature e ai dettagli, saranno quelle che potranno fare la differenza tra successo e insuccesso professionale.

Acquario

Dovete fare più attenzione alla vostra salute, soprattutto in questo periodo in cui siete facilmente attaccabili e debilitati. Forse non ve ne accorgete nemmeno, ma qualche piccolo segnale di cedimento l’avete avuto e quindi sarebbe il caso di rallentare i ritmi e di controllarsi nel cibo. Piacevolissima la serata sponsorizzata dalla Luna in quinto Campo, quello del divertimento.

Pesci

Se siete in viaggio, provate a viverlo con uno spirito diverso dal solito. Tenere un diario di bordo potrebbe essere un’idea meno banale di quanto sembra: potreste segnare le vostre impressioni e rileggerle a distanza di tempo. Giorno ideale per visitare mostre fotografiche o città d’arte, per occuparvi di argomenti nuovi e insoliti, per divertirvi alla grande con chi vi pare.

Fonte immagine: Quique da Pixabay