Oroscopo dall’18 al 24 marzo 2024, ecco come andrà la terza settimana del mese di marzo

Questa settimana la parola d'ordine è risveglio: è arrivata la primavera e, con lei, il momento di uscire dal torpore.

Inizia un nuovo anno. Come procederà – almeno secondo le Stelle – lo rivela l’oroscopo della settimana dal 18 al 24 marzo 2024. Ecco le previsioni su amore, lavoro, fortuna e soldi per i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci).

Quadro astrale

La settimana dal 18 al 24 marzo è quella dove ci si sveglia dal torpore: giorno 21, infatti, entrerà la primavera, notoriamente la stagione del risveglio. Dall’uscita dal letargo degli animali alla voglia di passeggiare e godersi il primo sole più caldo, questa settimana ci si rimette in moto con l’arrivo del Sole in Ariete.

Dal 22 marzo Venere congiunta Saturno nel segno dei Pesci renderà decisi e irremovibili i segni d’acqua. Bisogna ricordare però che amare non equivale a non avere confini con l’altro: rispettatevi.

Sempre nel segno dei Pesci, il 23 marzo arriverà anche Marte: è il momento di agire, ma solo secondo i vostri principi e le vostre idee.

Oroscopo della settimana 18 – 24 marzo 2024

Ariete

Sembra che tu, caro Ariete, stia finalmente trovando il tuo equilibrio tra determinazione e sensibilità: continua così.

Toro

Marte continua a non darti tregua eh? L’arrabbiatura è dietro l’angolo, ma Venere ti addolcisce un po’.

Gemelli

Marte ti rende incontenibile: sei apprezzato, ammirato e assolutamente a tuo agio. Cosa vuoi di più?

Cancro

Mercurio a sfavore non ti scalfisce neanche, Cancro. Sei il segno dell’amore puro e indissolubile e con Venere a favore nessuno può eguagliarti.

Leone

Nervosismo mode on, caro Leone. Non è cambiato molto rispetto ai giorni scorsi, Marte in opposizione ti rende nervoso e a tratti aggressivo, ma non preoccuparti, ci resterà fino a venerdì.

Vergine

Il mood delle scorse settimane non lo abbandoni neanche se pagata a peso d’oro, cara Vergine. Dimostrazioni di affetto e simili non fanno per te: distanza di sicurezza.

Seconda metà

Ecco le previsioni dell’oroscopo della settimana dal 18 al 24 marzo 2024 per i segni da Bilancia a Pesci.

Bilancia

La settimana procederà noiosa e senza particolari intoppi, ma non provare nemmeno a inabissarti in discorsi profondi, al momento non sarà stimolante.

Scorpione

L’approvazione degli altri, almeno in questo periodo, è di fondamentale importanza per te, caro Scorpione. Le tue paranoie potrebbero schiacciarti.

Sagittario

L’inizio della settimana partirà con un boost di energia, sbrigati a sfruttarla però: la tensione e la voglia di fare calerà già nel weekend.

Capricorno

Mercurio è ancora a sfavore, purtroppo, ma questa settimana ti fa innervosire un po’ di più. Basta fissarti di dover decidere tutto tu, la tua autorevolezza è andata a farsi friggere.

Acquario

Questa settimana, caro Acquario, sei irresistibile come pochi! Nessuno potrà dirti di no.

Pesci

Venere ti spinge verso un universo di dolcezza a te (quasi) sconosciuto ormai! La tua sensibilità questa settimana ti farà essere carino con tutti.

