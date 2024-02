Oroscopo dal 19 al 25 febbraio 2024, ecco come andrà la prima settimana del segno Pesci

I pianeti veloci sono ancora in Acquario, ma nel weekend la Luna piena in Vergine congiunta al Sole in Pesci porteranno un po' di contrasti.

Inizia un nuovo anno. Come procederà – almeno secondo le Stelle – lo rivela l’oroscopo della settimana dal 19 al 25 febbraio 2024. Ecco le previsioni su amore, lavoro, fortuna e soldi per i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci).

Quadro astrale

Come abbiamo visto la scorsa settimana, tutti i pianeti veloci si sono spostati nel segno dell’Acquario e, dunque anche questa volta saranno i segni d’aria a goderne. Già nel weekend però Mercurio, che è il più veloce, comincerà a spostarsi.

Il fine settimana sarà, comunque, abbastanza contrastato: la Luna piena in Vergine e il Sole in Pesci creeranno qualche scompenso. Ragione e sentimento si scontreranno e si mischieranno tra loro, fino a confondersi.

Oroscopo della settimana 19 – 25 febbraio 2024

Ariete

Ti è servita qualche settimana, Ariete, ma hai finalmente ricaricato le batterie: il guerriero dello zodiaco è tornato!

Toro

Questa settimana non vuoi sentire niente e nessuno: non ti senti amato e neanche capito. Prova a stare calmo e, se serve, rifugiati in te stesso per un po’.

Gemelli

Saturno contro ti fa un baffo: hai voglia di divertirti e non pensare a nulla. Abbandona i sensi di colpa e vai a spassartela!

Cancro

La situazione sembra migliorare di settimana in settimana, caro Cancro! Sembri guardare il mondo da una prospettiva più positiva: nel weekend, con la Luna piena in Vergine, ci saranno i presupposti per rimettersi in carreggiata.

Leone

Continui a sentirti sottovalutato e poco considerato, colpa dei pianeti veloci in Acquario, soprattutto di Venere e Marte. Non sai come tirarti fuori da questo pasticcio.

Vergine

Hai voglia di fare molte cose, ma soprattutto di farle subito! La Luna piena nel tuo segno ti fa sentire invincibile, non hai bisogno di ascoltare le tue paure.

Seconda metà

Ecco le previsioni dell’oroscopo della settimana dal 19 al 25 febbraio 2024 per i segni da Bilancia a Pesci.

Bilancia

La positività della scorsa settimana non ti abbandona e, anzi, si amplia in questa prima settimana del segno del Pesci: autostima a mille, ma rimani umile.

Scorpione

Sei alterato e irritato come non mai questa settimana, Scorpione! Purtroppo, però, non riesci a spiegare bene le tue motivazioni e urlare non ti servirà.

Sagittario

Sagittario, è arrivato il tuo momento: ti senti finalmente libero! Vuoi gridare al mondo come ti senti e quello che pensi, nonostante tu abbia Saturno contro. Libero e coraggioso.

Capricorno

Questa settimana il direttore dei lavori sei proprio tu, Capricorno! Organizzazione è la tua parola d’ordine, ma per favore concediti una pausa: non puoi sempre avere tutto sotto controllo.

Acquario

L’energia sprigionata da tutti i pianeti veloci nel tuo segno non ti abbandona. È arrivato il momento di ricominciare ad osare… e a creare!

Pesci

I pianeti veloci nel segno dell’Acquario aumentano di giorno in giorno il tuo disagio: dubbi, crisi e chi più ne ha più ne metta. Affidati all’istinto.

Immagine di repertorio, di Quique da Pixabay