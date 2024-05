Oroscopo dal 6 al 12 maggio 2024, ecco come andrà la seconda settimana di maggio

Nessun cambiamento nei pianeti veloci. L'otto maggio ci sarà la Luna Nuova in Toro.

Inizia un nuovo anno. Come procederà – almeno secondo le Stelle – lo rivela l’oroscopo della settimana dal 6 al 12 maggio 2024. Ecco le previsioni su amore, lavoro, fortuna e soldi per i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci).

Quadro astrale

Per la settimana dal 6 al 12 maggio 2024 non ci sono grossi aggiornamenti nei movimenti celesti. Nessuna novità per quanto riguarda i pianeti veloci: Marte e Mercurio restano in Ariete, mentre Venere rimane in Toro.

L’8 maggio, invece, ci aspetta una bellissima Luna Nuova in Toro. Ma attenzione, Plutone diventa retrogrado!

Oroscopo della settimana 6 – 12 maggio 2024

Ariete

L’energia della scorsa settimana si amplifica all’ennesima potenza: sarai inarrestabile e inafferrabile. Avanti tutta.

Toro

Come anticipato la scorsa settimana, con Venere a favore tutti cadranno ai tuoi piedi. Attenzione, però, a non prenderti il merito!

Gemelli

Saturno contro non ti rende agevole la vita, soffrirai un po’ la solitudine: sii bravo a distrarti.

Cancro

Sarai circondato dall’amore questa settimana, caro Cancro, ma neanche questo stavolta ti aiuterà: la tensione sarà tua fedele compagna.

Leone

Livello di attrazione altissimo questa settimana, caro Leone. L’unico problema? Venere non ti aiuta nel dialogo, quindi non dire nulla se non puoi dire cose carine.

Vergine

Il respiro preso settimana scorsa si smorza a causa di Saturno contro, ma non preoccuparti Vergine, non è tutto perduto.

Ecco le previsioni dell’oroscopo della settimana dal 6 al 12 maggio 2024 per i segni da Bilancia a Pesci.

Bilancia

Sentirai di aver bisogno di sfogare un po’ la tua rabbia, ma in fondo sappiamo bene che hai solo bisogno di un po’ di affetto e coccole.

Scorpione

Il mood delle scorse settimane si ripercuote anche su questa: sei scontroso, ma anche sospettoso.

Sagittario

Passione è la tua parola d’ordine per questa settimana, Sagittario. Mettila in tutto quello che fai!

Capricorno

I dubbi non sono ancora svaniti, Capricorno, ma questa volta invece di chiuderti a riccio inizierai ad abbaiare per difenderti.

Acquario

Settimana decisamente sottotono per te, caro Acquario. Tutta la tua energia e vitalità sono di colpo svanite: sembra ti abbiano staccato la spina.

Pesci

Hai la mente e i pensieri molto lucidi, ma Saturno contro ti dà ancora molto filo da torcere: sarai un po’ sulle tue, ma passerà.

