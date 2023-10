Orrore in famiglia, maltrattamenti su bimba di pochi mesi: arrestati i genitori

Una coppia di genitori è stata arrestata e portata in carcere con l'accusa di aver maltrattato la figlioletta di 4 mesi

Orrore ad Alessandria.

Una giovane coppia di genitori è stata arrestata dalla polizia con l’accusa di maltrattamenti nei confronti della figlia di 4 mesi. Gli agenti, su segnalazione di un familiare, hanno ritrovato la bimba nella culla con gravi lesioni al volto e al corpo. Durante l’udienza di convalida la madre non ha risposto alle domande, mentre il padre ha parlato di “due cadute accidentali”. La piccola, non in pericolo di vita, seppure apparentemente affetta da gravi lesioni, anche pregresse, al corpo e al cranio, è stata ricoverata all’Ospedaletto infantile Cesare Arrigo.

La vicenda risale al 23 ottobre: in manette i genitori

L’episodio risale al 23 ottobre quando gli agenti hanno fermato nel centro di Alessandria la coppia, con la bimba nella culla, e hanno chiamato immediatamente un’ambulanza, con cui la bambina è stata portata all’Ospedale infantile di Alessandria, dove tuttora è ricoverata. Gli ulteriori approfondimenti svolti in ospedale, anche di carattere medico legale, hanno consentito di appurare un quadro clinico compatibile con pregresse percosse al volto e ad altre parti del corpo.

Dopo brevi accertamenti dunque la coppia è finita in carcere. Le indagini della squadra mobile, sentiti parenti e vicini di casa, oltre all’analisi dei cellulari dei due fermati, hanno poi consentito di raccogliere elementi di prova che hanno portato all’arresto dei due genitori per il reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate.

Gli interrogatori e il lavoro degli inquirenti Il pm di turno, dopo gli interrogatori, ha disposto che fossero trasferiti in carcere. La madre non ha risposto alle domande, mentre il padre ha parlato di “due cadute accidentali”. Sul caso il riserbo è massimo, sia da parte degli investigatori che dei magistrati, per cautelare la bimba. Sono inoltre in corso accertamenti della squadra mobile in relazione a possibili responsabilità di altri soggetti.