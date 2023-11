Orrore in Francia, uomo uccide le tre figlie piccole e si costituisce

I poliziotti, dopo la confessione, si sono recati nella sua abitazione e hanno trovato i corpi delle tre bambine senza vita

Orrore in Francia. Un uomo di 41 anni ha ucciso le sue tre figlie di età compresa fra i 4 e 11 anni e poi si è costitutuito alla polizia francese. Il terribile plurimo omicidio è avvenuto ad Alfortville, nella banlieue di Parigi.

La confessione

Il 41enne ha confessato di aver ucciso le proprie figlie ai poliziotti che subito dopo si sono recati nella sua abitazione e hanno trovato i corpi delle tre bambine senza vita.

I precedenti

Lo scorso aprile 2021 il 41enne era stato condannato per violenze familiari aggravate a 18 mesi di reclusione, 12 dei quali con la condizionale. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, avrebbe colpito la sua compagna con un bastone anche in presenza delle figlie. Scontata la pena era tornato libero e dallo scorso agosto non era più in libertà vigilata.