Terrore in ospedale, sparatoria in un reparto: c’è una vittima, ucciso l’assalitore

Panico all'interno di un ospedale: l'assalitore ha aperto il fuoco nell'atrio, uccidendo una persona. La polizia ha poi ucciso l'uomo

Ennesima, drammatica, sparatoria negli Stati Uniti. Uno scontro a fuoco, infatti, si è verificato all’interno di un ospedale di Concord, nel New Hampshire, provocando almeno un morto. Lo ha riferito la polizia americana, precisando che nella struttura sono ricoverati pazienti psichiatrici. Gli agenti sono poi riusciti a neutralizzare l’aggressore, che è entrato nell’ospedale e ha sparato a una persona nell’atrio, ha riferito il capo della polizia di Stato. Un agente ha quindi immediatamente sparato e ucciso il sospettato.

Vittima e assassino non ancora identificati



Vittima e assassino non sono ancora stati identificati. “Non c’è alcuna minaccia per il pubblico e non c’è stata alcuna minaccia per i pazienti o per il personale dell’ospedale”, è stato detto. Il New Hampshire Hospital, situato nella capitale dello Stato, Concord, è una struttura ospedaliera da 185 posti letto che tratta pazienti con malattie mentali acute.