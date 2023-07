Corea del Sud, tunnel allagato da inondazioni: recuperati 13 corpi

Il bilancio delle vittime per inondazioni improvvise e smottamenti, causati da giorni di forti piogge nel paese, è salito ad almeno 40

I soccorritori in Corea del Sud hanno recuperato 13 corpi in un tunnel stradale allagato nella città di Cheongju, mentre il bilancio delle vittime per inondazioni improvvise e smottamenti, causati da giorni di forti piogge nel paese, è salito ad almeno 40.

Crisi climatica

La devastazione ha spinto il presidente Yoon Suk Yeol ad avvertire che la crisi climatica ha reso le condizioni meteorologiche estreme un dato di fatto. “Questo tipo di evento meteorologico estremo diventerà sempre più frequente… dobbiamo considerare il cambiamento climatico un dato di fatto e affrontarlo”, ha detto Yoon mentre si preparava a visitare la provincia settentrionale di Gyeongsang colpita dalle inondazioni.

Condizioni meteorologiche estreme

Yoon ha affermato che l’idea che le condizioni meteorologiche estreme legate al cambiamento climatico siano un’anomalia e non possa essere evitata “deve essere completamente rivista”, mentre chiede “una determinazione straordinaria” per migliorare le misure di preparazione e risposta del Paese.