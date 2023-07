Caldo record, Greta Thunberg: “Emergenza clima in tutto il mondo”

"Stiamo anche registrando temperature record sul livello del mare e livelli record di ghiaccio. E' emergenza", ha detto l'attivista

Emergenza clima in tutto il mondo. Le temperature record registrate nelle ultime settimana, con picchi notevoli anche in Italia, hanno lanciato l’allarme degli attivisti, con in testa la giovane svedese Greta Thunberg.

La svedese lancia l’allarme sui social

“Stiamo rompendo i record di caldo in tutto il mondo – scrive Greta sul suo profilo Twitter – . La scorsa settimana abbiamo vissuto i momenti più caldi mai registrati, per molti giorni di seguito. Stiamo anche registrando temperature record sul livello del mare e livelli record di ghiaccio. E’ emergenza”.