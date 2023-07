Clima, Greta Thunberg torna a parlare: “La lotta continua, la natura è il futuro”

La giovane attivista scandinava Greta Thunberg torna a parlare alla stampa dopo il voto favorevole alla legge sulla natura

Dopo mesi di silenzio, torna a parlare Greta Thunberg.

La giovane attivista scandinava, infatti, è stata intercettata all’uscita dall’Aula dell’Eurocamera dopo il voto favorevole alla legge sulla natura.

Greta Thunberg: “La nostra battaglia continua”

Greta a lungo non ha parlato con la stampa, lasciando che a commentare il voto di Strasburgo fossero gli altri attivisti di Friday for Future con lei all’Eurocamera.

“E’ scandaloso che si debba lottare per le briciole, questi problemi non dovrebbero neanche esistere – le sue parole – La nostra battaglia continua: senza natura non c’è futuro”.