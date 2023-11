Orrore e tragedia: 24enne uccide la moglie e la figlia di 5 anni, poi prova a tagliarsi la gola

Una terribile tragedia familiare si è verificata la scorsa notte: un giovane di 24 anni ha assassinato moglie e figlia accoltellandole

Terribile tragedia familiare nel quartiere di Carabanchel, nella periferia di Madrid. Un uomo di 24 anni ha ucciso la moglie di 25 e la figlia di 5 accoltellandole e poi ha tentato il suicidio provando a tagliarsi la gola. L’orribile vicenda si è verificata nella scorsa notte. L’uomo, di nazionalità peruviana, al momento è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale 12 de Octubre della Capitale spagnola. È quanto riporta El Pais, che cita un portavoce di Madrid Emergencies e un portavoce della Questura di Madrid.

L’uomo era già stato denunciato per abusi

Il padre della donna ha spiegato alla Polizia che il genero aveva un ordine restrittivo nei confronti della figlia dopo una denuncia per abusi, anche se la Polizia di Stato non lo conferma, e che stavano per firmare i documenti per la separazione.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI