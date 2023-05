Ospedale di Sciacca, esami polmonari più accurati

In arrivo, all’interno del nosocomio, la cabina pletismografica. Un macchinario di ultima generazione che permette di eseguire una spirometria globale per ottenere una precisa diagnosi delle patologie

SCIACCA (AG) – L’ospedale cittadino potrà contare a breve su un’apparecchiatura di ultima generazione in grado di eseguire una spirometria globale per la diagnosi accurata delle patologie polmonari e la prevenzione delle loro possibili complicanze.

“Si tratta – hanno spiegato dall’Azienda sanitaria provinciale tramite una nota – della cosiddetta cabina pletismografica, un box sigillato con pareti trasparenti entro il quale il paziente può respirare solamente attraverso un tubo collegato allo spirometro che comunica con l’esterno. Attraverso un software dedicato il test permette di misurare la quantità di gas presente nel polmone e con questo stabilire se esiste una malattia che riduce il volume polmonare causandone un difetto ventilatorio restrittivo (interstiziopatie, tipo fibrosi polmonare idiopatica sindrome post-covid) o una malattia che aumenta il volume polmonare causandone un eccesso di aria (iperinsufflazione), tipico delle patologie ostruttive (asma e Bpco)”.

Con un recente provvedimento deliberativo l’Asp agrigentina ha già indetto una gara per l’acquisto del dispositivo per un importo a base d’asta di 39.500 euro oltre Iva.

L’arrivo a Sciacca della nuova cabina pletismografica, secondo le intenzioni del commissario straordinario Mario Zappia, permetterà di migliorare in maniera considerevole la gamma di prestazioni sanitarie offerte alla collettività evitando fastidiosi viaggi fuori provincia per fruire della prestazione specialistica.

“L’innovativa apparecchiatura – hanno sottolineato dall’Asp – non rappresenta la sola miglioria sotto il profilo strumentale per il territorio saccense: in arrivo per il poliambulatorio del Distretto sanitario e per la Casa circondariale di Sciacca anche due lotti già aggiudicati di attrezzature e strumentari odontoiatrici per un importo omnicomprensivo di oltre cinquantacinquemila euro”.