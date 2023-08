Da ottobre al via i vaccini antinfluenzali e anti-Covid19 al Policlinico di Palermo

Il prossimo 2 ottobre al Policlinico si apriranno le prenotazioni per la vaccinazione stagionale antinfluenzale e Covid19

Il prossimo 2 ottobre al Policlinico si apriranno le prenotazioni per la vaccinazione stagionale antinfluenzale e Covid19, a cui sarà possibile sottoporsi a partire dal 16 ottobre. Gli interessati a riservare un appuntamento potranno chiamare il numero Verde 800949848, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18.

L’ambulatorio vaccinale dell’Azienda ospedaliera universitaria dal 16 Ottobre sarà aperto ai dipendenti aziendali e alla popolazione con i consueti orari: Lunedì, Mercoledì e Giovedì dalle ore 13 alle ore 18:00 (ultima prenotazione ore 17:30), Martedì e Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 14:00 (ultima prenotazione ore 13:30).

Le parole del medico

“Nella prossima stagione influenzale 2023/2024 – afferma il professore Claudio Costantino, Referente Vaccinazioni COVID-19 del ‘Paolo Giaccone’ – è prevista ancora una co-circolazione di virus influenzali e SARS/ CoV-2, pertanto ribadiamo l’importanza della vaccinazione antinfluenzale, in particolare nei soggetti a rischio, e laddove sostenibile, anche, la co-somministrazione con i vaccini anti-SARS-CoV-2/COVID-19”.

Contro il Covid19 si attende l’arrivo dei vaccini aggiornati sulla variante XBB.1.5, raccomandati dalle istituzioni sanitarie per la prossima stagione. Presso l’Ambulatorio vaccinale del Policlinico, sarà anche disponibile, in co-somministrazione con il vaccino antinfluenzale, la vaccinazione anti-pneumococcica e in alternativa, nei soggetti già correttamente vaccinati per lo pneumococco, la vaccinazione anti-zoster e la vaccinazione anti-dTpa (il vaccino ‘trivalente’ contro difterite, tetano e pertosse) per il richiamo decennale.