Pa, Zangrillo: “In 2 anni previste 320mila assunzioni”

"La carenza degli organici è una realtà con cui molte amministrazioni devono fare i conti tutti i giorni", ha detto il ministro

Con il decreto legge approvato in Cdm e ora all’esame della Camera “abbiamo previsto un piano di assunzioni di circa 3mila persone, due terzi delle quali per il comparto difesa e sicurezza. Numeri che vanno oltre al turnover per il quale abbiamo inserito circa 157mila persone nel 2022 e nel 2023 abbiamo come obiettivo quello di assumerne oltre 170mila. Sono 320 mila dipendenti in due anni”. E’ quanto dice, al ‘Messaggero’, il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo.

Quanto ai dipendenti della Pa in Italia, il nostro Paese, spiega, “registra il dato più basso nel rapporto tra numero di residenti e lavoratori pubblici: il 5,6% contro l’8,4% della Francia, il 7,8% dell’Inghilterra e il 6,8% della Spagna. La carenza degli organici è una realtà con cui molte amministrazioni, soprattutto quelle più piccole, devono fare i conti tutti i giorni”.

“Credo – dice comunque Zangrillo – che non ci sia uno numero standard. Come in qualsiasi azienda bisogna capire quale sia il fabbisogno e di conseguenza assumere le decisioni giuste. La sfida del Pnrr ha bisogno di adeguate competenze e di motivazione: la stabilità del lavoro è un valore importante, ma c’è dell’altro. Non a caso oggi i giovani chiedono di entrare in un’organizzazione che sia capace di valorizzare i talenti, di misurare il merito, di garantire un percorso professionale che faccia acquisire esperienze e che dia la possibilità di crescere, non solo a livello professionale. Dobbiamo creare quella sintonia tra persone, che si traduce in un ambiente di lavoro intriso di fiducia, comunanza di intenti e condivisione di valori, che sappia inoltre bilanciare in modo corretto l’impegno professionale con la vita personale”.