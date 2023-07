Crolla palazzo di tre piani a Torre del Greco: tre estratti vivi

Sul posto, in corso Umberto, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Torre del Greco e i vigili del fuoco

Un palazzo di tre piani è crollato a Torre del Greco, in provincia di Napoli. Sono al lavoro i vigili del fuoco, i carabinieri e la Polizia municipale per farsi strada tra le macerie in corso Umberto. Tre persone sono state estratte vive, al momento non risultano vittime

Sul posto carabinieri e vigili del fuoco

La terza persona estratta viva non è stata ancora identificata. In precedenza erano state salvate dai soccorsi una ragazza di 19 anni e un uomo. Tutti sono stati portati in ospedale. All’interno della palazzina, vivono 5 nuclei familiari.

In pieno centro storico

Si trova in pieno centro storico il luogo in cui si è verificato il crollo di un’ala del palazzo di tre piani. La palazzina si trova in corso Umberto I, la parte crollata è quella all’angolo con vico Pizza, strada stretta al cui ingresso erano posti due archi in pietra che collegavano il palazzo parzialmente crollato con quello all’altro lato del vicolo. Il sindaco di Torre del Greco Luigi Mennella, che era fuori città, sta rientrando per seguire da vicino le operazioni di ricerca e soccorso. Sul posto intanto sono intervenuti anche i tecnici del Comune.