Palermo, crollato il cornicione di una palazzina in via Cappuccinelle

Sarebbe già stato accertato che la palazzina non è in buone condizioni e che sono necessari degli interventi

Una parte del cornicione di una palazzina in via Cappuccinelle a Palermo è caduta ieri sera. Per fortuna non ci sono stati feriti ma tanta la paura tra i residenti e i passanti.

Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno rimosso alcune parti che rischiavano di cadere e i tecnici della protezione comunale per effettuare tutti i rilievi del caso. Secondo una prima ricostruzione sarebbe già stato accertato che la palazzina non è in buone condizioni e che sono necessari degli interventi.