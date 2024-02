Palermo, 40 posti di lavoro da Mondo Convenienza: ecco come candidarsi

In attesa della nuova apertura il marchio è già alla ricerca di nuove figure

In vista della nuova apertura a Palermo il gruppo italiano Mondo Convenienza ha messo a disposizione 40 posti di lavoro. Il marchio è già presente nel capoluogo siciliano con un unto vendita già attivo dal 2019 e situato all’interno del centro commerciale Conca d’Oro. La realizzazione del nuovo negozio sarà invece nel Viale Regione Siciliana e l’inaugurazione è attesa per giugno 2024.

Le figure ricercate

Alcune tra le figure lavorative più ricercate per il negozio di arredamento sono addetti alle vendite, consulenti d’arredo, arredatori e arredatrici, progettisti CAD-CAM e rilevatori di misure, che generalmente operano negli store del marchio. In questo momento, per il nuovo punto vendita di Palermo, si reclutano anche arredatori e arredatrici, e consulenti d’arredo.

Come candidarsi

Gli interessati alle future assunzioni Mondo Convenienza a Palermo possono visitare la pagina dedicata alle carriere (Lavora con noi) presente sul sito web del Gruppo. Da qui, possono conoscere le attuali posizioni aperte e candidarsi online, compilando l’apposito modulo per inoltrare il cv. Molto probabilmente, continuando a monitorare la pagina sarà possibile prendere visione anche delle ulteriori selezioni che Mondo Convenienza avvierà per l’apertura del nuovo store di Palermo.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI