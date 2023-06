Palermo, 400mila euro per onorare la Santuzza: ecco come sarà il Festino 2023

Non mancherà nulla, la notte del prossimo 14 luglio, nella più attesa delle celebrazioni del capoluogo siciliano.

Crisi o meno Palermo ci tiene vuole celebrare come si deve il 399° Festino di Santa Rosalia. Motivo per cui, il Comune, tramite fondi provenienti dall’imposta di soggiorno da destinare proprio a iniziative per la promozione e la realizzazione di spettacoli ed attività ricreative comprese le festività religiose, ha stanziato 400 mila euro per la più attesa delle manifestazioni.

Fuochi d’artificio con tanto di sottofondo musicale, luminarie lungo il Cassaro, Corteo trionfale con l’immancabile Carro della Santuzza: non mancherà nulla la notte del prossimo 14 luglio.

La suddivisione delle risorse

Come indicato nel provvedimento, le risorse saranno così suddivise: 285.000 euro per la realizzazione del progetto artistico del Corteo Trionfaledel 14 luglio, compresi i fuochi d’artificio con sottofondo musicale a conclusione dello stesso Corteo; 25.000 euro per i servizi religiosi e liturgici curati dalla Cattedrale di Palermo, ritenuti «un unicum inscindibile con l’aspetto laico dei festeggiamenti in onore di Santa Rosalia, momenti entrambi attesi e intensamente partecipati dalla cittadinanza e tali da creare nel tempo un’immagine della Città unita nella tradizione».