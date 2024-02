Palermo: approvato bilancio previsione città metropolitana, Lagalla ‘voto unanime sindaci’

Il sindaco di Palermo afferma: "Avremo la possibilità di iniziare un processo di rinnovamento dell’amministrazione metropolitana che andrà a vantaggio dell’efficienza dei servizi resi ai cittadini".

Approvato il bilancio di previsione 2024-2026 della Città metropolitana di Palermo. Il documento con un ammontare di 441 milioni di euro, di cui 240 milioni in conto capitale e 150 milioni in spese correnti, è stato approvato con voto unanime da parte dei 50 sindaci presenti alla Conferenza metropolitana.

L’intervento del sindaco di Palermo Lagalla

“Si tratta di un risultato importante che, oltre ad attestare un ottimo stato di salute economico -finanziario della Città metropolitana, evidenzia come questa amministrazione stia lavorando speditamente e in assoluta sinergia con il territorio – dice il sindaco metropolitano, Roberto Lagalla -. Grazie al concorso per il reclutamento di nuovo personale, in corso in queste ore, avremo la possibilità di supportare il lavoro degli uffici e di iniziare un processo di rinnovamento dell’amministrazione metropolitana volta all’efficienza dei servizi resi ai cittadini”.

La questione del cimitero Rotoli

“Affidati i lavori per il nuovo forno crematorio al cimitero dei Rotoli di Palermo. Un’opera architettonica di grande innovazione tecnologica concepita anche per restituire rispetto a un momento di intimo dolore come la perdita di un caro”. Ad annunciarlo sono il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore ai Servizi cimiteriali Salvatore Orlando.

“Il progetto – spiegano – prevede che all’interno dell’edificio venga realizzato uno spazio dedicato ai congiunti. Un luogo raccolto, studiato per accogliere il dolore e ridare così dignità al momento dell’ultimo saluto. Le caratteristiche tecniche dell’impianto rispondono alle più recenti tecnologie in tema di risparmio energetico, impatto ambientale, emissioni atmosferiche e inquinamento acustico”.

L’iter per la realizzazione della struttura ha avuto inizio nel 2015. “Nell’ultimo anno, grazie all’accelerazione voluta da questa amministrazione, si è giunti all’affidamento dei lavori alla ditta Chiofalo s.r.l. L’obiettivo è stato conseguito anche grazie al conferimento dei poteri commissariali al sindaco che ci hanno permesso di rispondere all’emergenza delle salme a deposito e che, contemporaneamente, ci consente di avviare e realizzare interventi infrastrutturali sui cimiteri cittadini. Questo, garantirà un’adeguata gestione delle salme e scongiurerà il verificarsi di ulteriori situazioni di crisi”.

Le parole di Nicola Vernuccio

“Il Piano triennale delle opere pubbliche, correlato al bilancio, prevede la realizzazione di 154 progetti sulle strade provinciali per un importo complessivo di 104 milioni e di 68 interventi presso gli istituti scolastici per circa 64 milioni di euro”.

Così afferma il direttore generale della città metropolitana di Palermo, Nicola Vernuccio, in merito al bilancio di previsione approvato a Palermo. E prosegue: “Questi interventi, che si uniscono a quelli già in corso sia sulla viabilità che sull’edilizia scolastica, ci permetteranno di incidere significativamente sia sulla viabilità e la messa in sicurezza di numerose strade del territorio provinciale, sia sulla qualità dell’edilizia scolastica, restituendo alle famiglie e alle scuole ambienti sicuri e funzionali”.