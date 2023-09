Palermo, assessore Albano incontra Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

Al centro dell'incontro i motivi alla base dell'emergenza sociale e giovanile che interessano la nostra società

I motivi alla base dell’emergenza sociale e giovanile che interessano la nostra società sono stati al centro dell’incontro di questa mattina tra l’assessore regionale alla Famiglia e alle politiche sociali Nuccia Albano e la Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del Comune di Palermo, Giovanna Perricone. Tante le proposte emerse durante il colloquio, che si è svolto in un clima di disponibilità e di fattiva collaborazione, per affrontare al meglio i problemi evidenziati. L’impegno è quello di incontrarsi ancora per approfondire i vari temi e portare avanti un piano concreto.

L’assessore comunale: “Il bambino e l’adolescente sono al centro del nostro lavoro quotidiano”

«Il bambino e l’adolescente – dice l’assessore Albano – sono al centro del nostro lavoro quotidiano. Con la dottoressa Perricone ci siamo confrontate e abbiamo condiviso la necessità di sostenere azioni sinergiche che possano favorire una rinascita dei valori tra i giovani. Continueremo a lavorare assieme per definire percorsi comuni che, da un lato, aiutino i più piccoli, divenuti una categoria a rischio, e dall’altro, sostengano le famiglie».

Presenti all’incontro anche lo psicologo Giuseppe Fricano, la docente e componente del Consiglio direttivo della Società italiana di psicologia pediatrica (Sipped) Cettina Polizzi in rappresentanza del presidente Vassilios Fanos, e Pina Provino, docente del liceo “Francesco Scaduto”, indirizzo Scienze Umane, e consigliere comunale a Bagheria.