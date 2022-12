Palermo, assunzione 46 autisti Rap: sul sito aziendale ammessi e non ammessi

Presentate 4.152 domande persone. L’assunzione dei 46 autisti è prevista entro il mese di marzo/aprile 2023

Sul sito della Rap( www.rapspa.it), la partecipata del Comune di Palermo che si occupa di spazzamento e raccolta rifiuti in città, area avvisi, potranno essere consultati gli elenchi di tutti gli ammessi e non ammessi alla prova preselettiva, che sarà curata da una ditta esterna, per essere assunti presso l’azienda.

Selezione pubblica per 46 autisti a tempo indeterminato

Si tratta della selezione pubblica per l’assunzione di 46 autisti a tempo indeterminato, con rapporto a tempo pieno (38 ore/ settimana comprese domeniche e festivi), inquadrato con il livello terzo, bandita dalla società il 30 agosto 2021.

L’Amministratore Unico Rap: “Presentate 4.152 domande”

“Abbiamo provveduto – spiega l’Amministratore Unico di RAP Girolamo Caruso – a caricare presso il sito aziendale gli elenchi di tutti i partecipanti alla selezione inserendo contestualmente le motivazioni di chi e per quale ragione è stato escluso. Entro il termine stabilito: 30 Agosto /28 settembre 2021, hanno presentato domanda alla RAP 4.152 persone. Dopo una prima cernita effettuata dai nostri uffici, sono state consegnate alla ditta esterna, selezionata a mezzo di gara pubblica, numero 2.859 domande. Di queste domande, numero 1.957 sono state ammesse alla prova preselettiva che si terrà in data 16 gennaio 2023 presso l’Hotel San Paolo Palace di via Messina Marine 91 a Palermo. Con immediatezza – aggiunge Caruso – sarà pubblicato un ulteriore bando, divenuto indispensabile, per la messa in servizio di 306 operai. Ho già dato mandato ai miei uffici di predisporre la relativa determina, entro domani, per avviare tutte le azioni propedeutiche alla selezione per governare il processo di sviluppo aziendale e continuare la riorganizzazione RAP già definita. Dalla graduatoria finale – conclude l’Amministratore Unico- si potrà attingere anche per eventuali ulteriori fabbisogni futuri nel triennio ”.

Preselezione il 16 gennaio in tre fasce orarie

Dalla preselezione degli autisti prevista per il 16 Gennaio 2023, che si svolgerà in tre distinte fasce orarie (ore 10, ore 13.30, ore 17), i primi 200 candidati, utilmente collocati in graduatoria, più gli ex equo che hanno raggiunto lo stesso punteggio ottenuto, verranno sottoposti ad una ulteriore prova (orale e pratica), come previsto dall’avviso di selezione. Chi non si presenterà alla selezione, per qualsiasi ragione, sarà in automatico escluso.

Assunzione entro marzo/aprile 2023

L’assunzione dei 46 autisti è prevista entro il mese di marzo/aprile 2023, ancor di più nella considerazione che ad anno nuovo arriveranno oltre 200 nuovi mezzi ed attrezzature assegnate a RAP, nell’ambito dei finanziamenti Pon Metro, per cui l’immissione in servizio di questo importantissimo personale diventa ancor di più necessaria.