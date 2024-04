Palermo, concorso per dirigente medico all’ospedale “Villa Sofia-Cervello”: requisiti e domanda

Tutto quello che c'è da sapere sul concorso per il posto da dirigente medico all'ospedale "Villa Sofia" di Palermo

L’azienda ospedaliera Villa Sofia-Cervello di Palermo ha indetto un concorso per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato ed a tempo pieno, di un posto di dirigente medico della disciplina di nefrologia. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro il 22 aprile.

I requisiti

Chi vorrà inoltrare l’istanza di partecipazione al concorso dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria; idoneità alle mansioni. L’accertamento della idoneità alle mansioni è effettuato dall’Azienda prima dell’immissione in servizio. Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli Istituti, Ospedali ed Enti è dispensato dalla visita medica.

I requisiti specifici



I candidati devono essere in possesso di alcuni requisiti specifici: laurea in medicina e chirurgia; specializzazione in Nefrologia o equipollente o affine. Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo, come previsto dalla legge, è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le Usl e le aziende ospedaliere diverse da quella di appartenenza. Inoltre, occorre iscrizione all’albo dell’ordine dei medici chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio. Possono, inoltre, partecipare al presente concorso, nella disciplina bandita, i medici in formazione specialistica iscritti a partire dal secondo anno del relativo corso di specializzazione. Gli stessi, all’esito positivo della procedura concorsuale, verranno collocati in graduatoria separata. L’eventuale assunzione a tempo indeterminato di tali candidati risultati idonei ed utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione ed all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando.

Le prove



I candidati saranno sottoposti a tre test. Prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa. Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto. Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire. Nel corso della prova orale verrà accertata la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche, nonché la conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua inglese.

Come presentare la domanda



La domanda di partecipazione va presentata entro il prossimo 22 aprile, mediante casella di posta elettronica certificata (Pec), intestata al candidato, al seguente indirizzo: reclutamentoinurgenza@mailpec.ospedaliriunitipalermo.it; a mezzo raccomandata postale con ricevuto di ritorno. In questo caso farà fede il timbro data dell’ufficio postale accettante; consegna a mano all’ufficio protocollo dell’Azienda sito in viale Strasburgo, 233 Palermo.

