Oltre 12.500 abbonamenti per il Palermo in Serie B, tifosi rosanero tra i più calorosi d’Italia

Il Palermo ha diffuso i dati definitivi della campagna abbonamenti per il campionato di Serie B 2023/2024.

“Sono 12.603 gli abbonati stagionali del Palermo per il campionato di Serie B 2023-2024. Un dato che supera la soglia degli 11.465 dello scorso anno e colloca ancora una volta la tifoseria rosanero tra le più calorose di tutto il panorama sportivo italiano”, lo rende noto il Palermo FC attraverso una nota diffusa in queste ore sul proprio sito ufficiale.

Palermo, 84% di vecchi abbonati

“In particolare, 9.267 sono i vecchi abbonati che hanno deciso di rinnovare la tessera stagionale (84% degli aventi diritto) e 3.336 i nuovi abbonati di quest’anno”, sottolinea il club rosanero.

“Tra questi ultimi, 358 abbonamenti sono i tifosi che hanno aderito alla Promo Famiglia e si ritroveranno tutti insieme a tifare tra genitori e figli nello stesso settore della gradinata superiore. Tra i nuovi, anche 154 dal mondo universitario, grazie alla convenzione con l’ateneo palermitano”.

Successo per il progetto “Vivere per sognare”

“Successo anche per l’iniziativa solidale collegata agli abbonamenti: per ogni abbonamento sottoscritto, il Palermo donerà infatti due euro al progetto ‘Vivere per sognare’ dell’Associazione Giovani 2017 3P Onlus in collaborazione con il charity partner del club Maredolce Onlus. Ai proventi raccolti dagli abbonamenti il club aggiungerà una propria donazione per contribuire ad estendere il più possibile i benefici dell’iniziativa”.

“Abbonandosi, i tifosi del Palermo hanno scelto di ‘adottare’ studenti palermitani in condizioni sociali e familiari difficili, consentendo loro di continuare gli studi dopo le scuole medie, grazie a speciali borse di studio al merito scolastico che permetteranno di acquistare libri di testo e materiale didattico e sostenere i costi del percorso scolastico”.