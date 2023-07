Palermo, Comune approva bilancio Amg Energia: registrato utile da oltre 670 mila euro

Il bilancio di Amg Energia si è chiuso al 31 dicembre con un risultato d’esercizio pre imposte di 899.088 euro e di euro 673.486 post imposte

Amg Energia, utility pubblica a totale partecipazione del Comune di Palermo ed Energy Service Company (ESCo), chiude il bilancio 2022 con un utile di esercizio di oltre 673mila euro. Il bilancio è stato approvato dal socio unico Comune di Palermo. Alla seduta dell’assemblea ha preso parte, su delega del sindaco, il vicesindaco Carolina Varchi, alla quale fa capo il controllo analogo delle società partecipate, il presidente di Amg Energia Spa, Francesco Scoma, e i componenti del Consiglio di amministrazione, Lucia Alfieri vicepresidente e Antonino Iacono consigliere. Il bilancio della società, che si occupa di distribuzione metano, pubblica illuminazione ed energia, si è chiuso al 31 dicembre 2022 con un risultato d’esercizio prima delle imposte di 899.088 euro e di euro 673.486 dopo le imposte.

“Amg Energia si conferma società solida e sana”

“Amg Energia si conferma una società solida e sana – sottolinea il vicesindaco Varchi –. L’approvazione del bilancio è una tappa fondamentale di un percorso che Amg Energia sta facendo assieme all’amministrazione comunale e ne segna un’ulteriore accelerazione”. “E’ un nuovo inizio, un punto di partenza – aggiunge Francesco Scoma, presidente del Cda di Amg Energia che si è insediato ad aprile di quest’anno – Il risultato conferma la buona salute della società. Questo Cda è impegnato a dare all’azienda un nuovo orizzonte ed una prospettiva di rilancio lavorando in stretta e fruttuosa collaborazione con l’amministrazione comunale. Guardiamo con fiducia a scenari futuri in chiave di transizione energetica, con un ruolo da protagonista per Amg Energia”.