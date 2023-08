Palermo: Comune attiva accordo quadro per scuole per oltre 2 milioni euro

L’Assessorato all’Istruzione e all’Edilizia scolastica del Comune di Palermo attiva l’accordo quadro per le scuole per 2 milioni di euro.

L’Assessorato all’Istruzione e all’Edilizia scolastica del Comune di Palermo attiva l’accordo quadro per le scuole della prima, della seconda, della terza e della quarta Circoscrizione, per un valore complessivo di 2 milioni di euro. Il contratto attuativo dell’accordo, firmato ieri, consente di far partire i lavori di manutenzione e di pronto intervento negli immobili di competenza del comune di Palermo (scuole statali, asili nido e scuole dell’infanzia comunali) che ricadono nell’area Sud della città.

Attivato call center per segnalazioni e richieste

La ditta aggiudicataria, l’ATI IGC srl – Consorzio stabile Progettisti Costruttori, ha attivato fin da subito un call center per le segnalazioni urgenti e per le richieste di pronto intervento da parte delle e dei Dirigenti scolastici (come la messa in sicurezza di parti pericolanti di intonaci e murature, la disostruzione delle fognature, la messa in sicurezza degli ambienti in seguito a guasti nelle parti elettriche o idriche di autoclavi, sistemi antincendio e centrali termiche).