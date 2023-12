Paura al Giardino Inglese, crolla albero: “In città manca la manutenzione del verde”

Nonostante il crollo dell'albero, nessuno sarebbe rimasto ferito. Esplode l'indignazione sul web: "Si aspetta il morto?".

Un albero è crollato nelle scorse ore al Giardino Inglese “Piersanti Mattarella” in via Libertà a Palermo. L’albero, secondo quanto ricostruito, si sarebbe spezzato per poi cedere improvvisamente.

A quanto pare, fortunatamente, la caduta non avrebbe coinvolto persone e, pertanto, non si registrerebbero feriti. L’episodio del crollo dell’albero al Giardino Inglese di Palermo è stato documentato dall’associazione “Progetto Città” attraverso un post pubblicato su Facebook.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

“A Palermo cadono alberi come foglie”

“Cade albero in via Libertà altezza Giardino Inglese. A Palermo sembra autunno cadono alberi come foglie. Questo è il risultato di una totale assenza di manutenzione del verde a Palermo, nella speranza che non ci scappi il morto”, si legge sulla pagina social.

Non mancano i commenti indignati di alcuni cittadini. “La manutenzione a Palermo non esiste! Si agisce sempre quando si raggiunge il degrado più assoluto!”, scrive Greta. “Città al degrado”, aggiunge Marisa.

Fonte foto: Facebook – Associazione Progetto Città